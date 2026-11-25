Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (VOX) y Ada Colau (Frente Amplio) protagonizan este jueves, 26 de noviembre, el debate a cuatro que organiza la Academia de Televisión para las elecciones generales del 29 de noviembre. Como en todas las grandes citas de la campaña electoral, RTVE prepara una programación informativa especial, bajo el título ‘La gran decisión’, para seguir en directo el debate y ofrecer a la audiencia todas las claves.

Pepa Bueno estará al frente del programa previo, desde las 20:00 horas en La 1, el Canal 24 horas, TVE Internacional y RTVE Play. La acompañarán los analistas Iván Redondo, Antón Losada, Lola García, Fátima Iglesias, Juanma Lamet y Esther Palomera, y en la Academia de Televisión estarán Lourdes Maldonado, Cristina Pampín y Paula Sainz-Pardo, junto a los periodistas de los informativos de TVE que siguen la campaña de los cuatro partidos.

A las 22:00 comenzará el debate, moderado por María Casado, presidenta de la Academia. Al acabar, continuará el análisis y el despliegue informativo, con conexiones con las sedes de los partidos para recoger los ecos de lo ocurrido y ofrecer la verificación de los argumentos expuestos.

En RNE, Lara Hermoso estará al frente de la cobertura del debate a cuatro entre los candidatos a la presidencia del Gobierno, en una edición especial del informativo ‘24 horas’. Desde las 20:30 horas, Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior darán todo el contexto de esta cita decisiva, informarán de las llegadas de los participantes, emitirán en directo el debate y, al terminar, ofrecerán todas las claves de lo ocurrido. Una cobertura en la que participarán, como expertos y analistas, Ramón Espinar, Rodolfo Irago, Ana Salazar y Lluis Pastor.

RTVE Noticias se volcará con el último de los grandes debates de las eleccionesdel 29N en su portada informativa, con el minuto a minuto, los vídeos, los mensajes y las imágenes más destacadas, y todas las claves de los candidatos. Verifica RTVE y los Servicios Informativos de RTVE realizarán una verificación en directo de todo lo que ocurra en el encuentro, que también se podrá seguir en directo en los perfiles informativos de RTVE en las redes sociales.