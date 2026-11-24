La 1 lideró este lunes, 23 de noviembre, con una cuota del 14,6 % y batió récords históricos con el debate entre los portavoces parlamentarios de ocho formaciones políticas que organizó RTVE en plena campaña de las elecciones del 29 de noviembre. La 1 se impuso en las franjas de madrugada (8,7 %), mañana (19,8 %), prime time (18,4 %) y late night (12,6 %) y fue la cadena que más creció respecto al lunes anterior.

Debate a ocho: máximo histórico en cuota

Con una media de 3.456.000 espectadores y un 26,9 % en La 1 y el Canal 24 horas, el de anoche fue el debate de portavoces con mayor aceptación de la historia, y el primero en superar el 20 % de cuota. Además, llegó a reunir a 6.881.000 espectadores únicos. Lideró su franja de emisión, con una ventaja de 13 puntos sobre su inmediato competidor.

Toda la programación especial de RTVE, que se extendió desde las 20:45 hasta las 00:59 horas bajo el título ‘La Gran Decision’ fue líder de audiencia. Obtuvo una media del 20,6 % y 2.248.000 espectadores, con 9.027.000 contactos. Se impuso en su franja con una ventaja de 5.9 puntos,lideró en todos los grupos de edad de 4 a mayores de 75 años y por ámbitos geográficos fue líder en Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Vasco, Galicia, Madrid, Valencia y

Navarra.

En RTVE Play, un total de 152.474 visitantes únicos totales siguieron en directo el debate, un 49,2 % más que el anterior debate de portavoces en las elecciones de 2023. La noticia del minuto a minuto del debate es la más visitada en RTVE Noticias, con un crecimiento del 182 % sobre el debate a siete de 2023. Desde que arrancó la campaña electoral, 1.732.300 visitantes únicos han consultado algún contenido sobre las Elecciones Generales en RTVE.es.

Los contenidos de #Debatea8rtve alcanzan 2,66 millones de visualizaciones y 64.000 interacciones en las redes sociales de RTVE. RTVE Noticias es la marca con más visualizaciones. El TikTok de RTVE Noticias "Así ha sido la entrada al plató de Prado del Rey de los ocho representantes políticos antes del comienzo del debate a ocho de RTVE" es lo más visto, con 318.000 visualizaciones. El directo de TikTok del Debate a 8 consigue 602.000 visualizaciones y el de YouTube alcanza 299.000.

Lideres en la información, la actualidad y la ficción

Ayer, además, fueron lideres el Telediario Matinal (23,4 % en La 1 y el Canal 24 horas), ‘La hora de La 1’ (23 % en La 1 y el Canal 24 horas), ‘Mañaneros 360’ (19,4 % en La 1).

Y por la tarde siguen triunfando las ‘Historias que hacen historia’: ‘Valle Salvaje’ (10,7% y casi 1,4 millones de contactos) y ‘La Promesa’ (11,3%, y más de 1,4 millones de espectadores únicos).

En La 2, ayer el programa más visto del día fue 'Cifras y letras' con 598.000 espectadores y una cuota del 4,4 %, y el más contactado, 'Malas lenguas' (552.000 y 6,9 %).