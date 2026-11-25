Identificar las conductas de control, reconocer la violencia que se ejerce en persona o a través de las pantallas y abrir espacios para compartir experiencias. Con estos propósitos, RTVE Instituto se suma al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con dos propuestas para el alumnado y la plantilla: una charla sobre las relaciones entre jóvenes y un mural colectivo.

Sara Martín Olmo, directora de RTVE Instituto

“Como institución educativa y como parte de una corporación de servicio público, tenemos la responsabilidad de contribuir a la construcción de una sociedad justa, igualitaria y libre de violencia. Por eso es fundamental prestar atención a cómo evoluciona la violencia contra las mujeres y a las nuevas formas que ésta adquiere en el entorno digital”, destacó Sara Martín Olmo, directora de RTVE Instituto.

El objetivo de la jornada era ofrecer herramientas para reconocer las situaciones de violencia y saber cómo actuar ante ellas, teniendo en cuenta que el alumnado se forma para crear y distribuir los contenidos del mañana. “Os agradezco infinitamente que os dediquéis al audiovisual. Vosotros sois los que vais a construir el relato del futuro y en vuestras manos tenéis algo muy poderoso y muy interesante”, Así inició su charla Talia Martínez de Marañón, codirectora del programa ‘Objetivo Igualdad”.

Charla de Talia Martínez de Marañón con el alumandoRTVE Instituto

‘Ni en redes ni en persona: relaciones sin violencia. Cómo detectar la violencia de género en la juventud’, puso el foco en identificar y saber qué hacer ante actitudes y contenidos de violencia contra las mujeres, las coacciones y el control a través del móvil, el ciberacoso, la violencia sexual en los entornos digitales. las presiones para compartir contenidos íntimos y su difusión sin consentimiento, los deepfakes sexuales o las imágenes manipuladas mediante inteligencia artificial.Se trata de facilitar el reconocimiento de estas formas de violencia y promover una reflexión sobre el respeto, el consentimiento y la intimidad en las relaciones.

‘Tu voz cuenta’: un mural para compartir y reflexionar

Esta charla se completa con un mural participativo situado en el hall de la sede del Instituto en Madrid, en el que alumnado y plantilla pueden dejar sus mensajes. Bajo el lema ‘Tu voz cuenta’ puede escribir sobre:

‘Lo que quiero cambiar’: una situación de violencia vivida o presenciada sobre la que se quiera reflexionar.

‘Mi persona refugio’: un reconocimiento a alguien que haya acompañado y apoyado.

'Creadoras que inspiran’: una autora o creadora audiovisual que se recomiende.

'Historias que abren los ojos’: una película o serie que invite a reflexionar.

Así combinará experiencias y deseos de cambio con mensajes de apoyo y recomendaciones culturales.

Mensajes en el mural colaborativo por el 25N de RTVE InstitutoRTVE Instituto

Con estas actividades, RTVE Instituto lleva la sensibilización por el 25N a sus espacios de aprendizaje y convivencia. Una invitación a reconocer las señales de violencia y reflexionar sobre la responsabilidad de cada persona en la construcción de relaciones basadas en la igualdad y el respeto.

Ambas forman parte de ‘Cuerpos libres de violencia’, la campaña de RTVE impulsada por su Observatorio de Igualdad, que incluye una programación especial en televisión, radio y plataformas digitales para visibilizar las violencias machistas y sus consecuencias sobre la libertad, la autonomía y la dignidad de las mujeres.