‘A l'altre costat de la naturalesa‘, aquesta setmana a 'El escarabajo verde'

'El escarabajo verde', és el programa degà d'ecologia i medi ambient de La 2Cat de RTVE que dirigeix Dunia Ramiro.
‘El escarabajo verde’ explora a «A l'altre costat de la naturalesa» com es construeixen els grans relats sobre natura i medi ambient, des de la Unitat d’Història Natural de la BBC, a Bristol, fins als principals espais de divulgació ambiental d’Espanya. Amb la participació de Jacob Petrus, José María Montero, Josefina Maestre i altres professionals del periodisme ambiental, el capítol coincideix amb el centenari del naixement del comunicador britànic Sir David Attenborough.
Amb motiu d’aquesta efemèride, el programa viatja a Bristol, a Anglaterra, per visitar la Unitat d’Història Natural de la BBC, referent mundial en la producció de documentals de natura, que celebrarà el seu 70è aniversari el 2027. Allà descobreix com es produeixen algunes de les grans històries sobre el món natural i quins són els nous reptes d’aquesta unitat.
El recorregut continua a Espanya, on l’espai coneix la feina de professionals i programes amb una llarga trajectòria en la divulgació ambiental. José María Montero explicarà com es fa ‘Espacio Protegido’, de Canal Sur; Jacob Petrus mostrarà el dia a dia d’‘Aquí la Tierra’, de RTVE, i Josefina Maestre descobrirà les claus de ‘Reserva Natural’, el programa setmanal de Ràdio 5.
A més, de la mà de Dunia Ramiro, l’espectador coneixerà l’enfocament divulgatiu d’‘El escarabajo verde’ i com es construeix un programa dedicat a explicar els reptes ambientals del nostre temps.
‘El escarabajo verde’ és el programa degà d’ecologia i medi ambient de La 2Cat i RTVE Play, que dirigeix Dunia Ramiro.