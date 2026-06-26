Les millors propostes de La 2Cat pel cap de setmana i el millor futbol en català
- Dissabte 'Punts de vista' amb Tània Sarrias i diumenge 'Noms propis', 'El escarabajo verde', 'Fonamentals', 'Docu2' i 'I ara què?'
- A més, tres partits del Mundial de futbol: la reemissió de l'Uruguai - Espanya, el Colòmbia - Portugal i el Sudàfrica - Canadà
- Dissabte 27 i diumenge 28 de juny a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat porta una programació diversa per tota la família. Dissabte, la reemissió del partit del Mundial de futbol entre l'Uruguai i Espanya, Àlex Rigola i DePol a 'Punts de vista' i, a la nit, el partit entre Colòmbia i Portugal. Diumenge, 'Noms propis' convida l'actor i director Joan Gràcia, 'El escarabajo verde' estrena 'L'escola de l'ibis', 'Fonamentals' visita el Palau de la Música Catalana i 'Docu2' recupera 'Com et deies abans? I altres preguntes estúpides'. A més, a la nit del diumenge el partit de setzens de final entre Sudàfrica i Canadà i després a l''I ara què?' amb Ada Colau i Samantha Hudson.
Dissabte: l'actualitat política, la millor cultura i el Mundial de futbol
Aquest dissabte La 2Cat emetrà, en català, la redifusió del partit del Mundial de futbol entre Uruguai i Espanya, narrat per Joan Carles García i amb els comentaris tècnics de Lluís Carreras.
11:00 h a La 2Cat
Al vespre, el programa cultural 'Punts de Vista' aborda l'obra de teatre 'Factory: Somni d'una nit d'estiu', amb el director, Àlex Rigola, i dos dels actors principals, Elisabet Casanovas i Lluís Villanueva. A la plana musical, DePol canta el tema 'En unos años' en directe. El programa presentat per Tània Sarrias també farà un repàs a l'actualitat cultural amb les col·laboradores habituals Cristina Sala i Paula Hergar.
18:55 h a La 2Cat
De matinada, La 2Cat oferirà en català, el partit del Mundial de futbol entre Colòmbia i Portugal, narrat per Joan Carles García i amb els comentaris tècnics de Lluís Carreras. El partit començarà a les 01:30h i la prèvia al plató a les 01:20h
01:20 h a La 2Cat
Diumenge: entrevistes, medi ambient, arquitectura i més futbol
Al migdia a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Joan Gràcia. És actor, director, productor i un dels grans noms del teatre d'humor a Catalunya. Conegut sobretot per ser membre fundador de Tricicle, la companyia que va revolucionar el teatre gestual i va fer riure generacions senceres sense necessitat de paraules.
15:00 h a La 2Cat
'El escarabajo verde' acomiada la temporada amb el capítol 'L'escola de l'ibis', un reportatge sobre la primera colònia de l'Ibis Eremita als Aiguamolls de l'Empordà, a Girona. Un treball que protagonitza la Fundació Alive.
18:10 h a La 2Cat
A continuació, 'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona, estrena el nou capítol 'Palau de la Música Catalana'. L'arquitecta i presentadora Anna Solé s'endinsa en aquest emblema del modernisme català per conèixer la seva història i rellevància cultural.
19:10 h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, recupera 'Com et deies abans? I altres preguntes estúpides'. El documental retrata, amb humor i proximitat, la vida de diverses persones trans. A través dels seus testimonis i de veus expertes, aborda processos de transició, barreres socials i preguntes invasives, reivindicant la identitat com una necessitat humana compartida. Aquest film és dirigit per Belén Rodríguez, Toni Torbellino i Iban Pámies.
19:40 h a La 2Cat
Aquest diumenge La 2Cat emetrà, en català, el partit del Mundial de futbol entre Sudàfrica i Canadà, amb els narradors habituals. Serà el primer partit de setzens de final del Mundial i serà l'inici de la ronda d'eliminació directa. El partit començarà a les 21h i la prèvia al plató a les 20:50h.
20:50 h a La 2Cat
A la nit, a 'I ara què?', Sílvia Abril rep la visita de l'Ada Colau i la Samantha Hudson per parlar de recuperar la llibertat després de fer carrera política, de com és créixer al bressol del turisme massiu i de la importància de mantenir l’esperança.
23:00 h a La 2Cat