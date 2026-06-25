'L'escola de l'ibis', aquesta setmana a 'El escarabajo verde'
'El escarabajo verde', és el programa degà d'ecologia i medi ambient de La 2Cat de RTVE que dirigeix Dunia Ramiro.
Aquesta setmana, 'El escarabajo verde', estrena el capítol 'L'escola de l'ibis', un reportatge sobre la primera colònia de l'Ibis Eremità als Aiguamolls de l'Empordà, a Girona. Un treball que protagonitza la Fundació Alive.
Quan semblava condemnat a desaparèixer, l'ibis eremità emprèn un sorprenent retorn a Europa gràcies a un projecte de conservació que combina ciència, tecnologia i voluntariat. Als Aiguamolls de l'Empordà, Girona, la Fundació Alive treballa per establir una nova població estable d'aquesta emblemàtica au, creant un pont natural entre Andalusia i Europa central.
GPS solars, ultralleugers que ensenyen rutes migratòries i molta dedicació fan possible aquesta cursa contrarellotge. Però els perills continuen aguaitant i el futur de l'espècie depèn també de l'acció humana. Una història d'esforç col·lectiu que demostra que la natura encara pot tenir una segona oportunitat. 'El Escarabajo verde' passa una setmana al centre de la Fundació Alive per conèixer de primera mà aquest treball a contrarellotge per salvar l'espècie.