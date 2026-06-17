'Aquí la Tierra' estrena nueva etapa el 1 de julio tras cerrar la mejor temporada de su historia

El veterano espacio de divulgación de las tardes de La 1 ‘Aquí la Tierra’ estrena nueva etapa el próximo miércoles 1 de julio tras cerrar la mejor temporada de su historia. A partir de ese día, el magacín presentado por Jacob Petrus estará realizado completamente con medios propios de RTVE tras el compromiso alcanzado por el presidente de la Corporación y los sindicatos el pasado mes de febrero para impulsar la producción interna. El espacio es todo un referente de las tardes de La 1 desde su estreno hace doce años y mantendrá su esencia en la nueva etapa.

Entre las principales novedades de esta nueva etapa destaca la incorporación del meteorólogo valenciano Marc Santandreu al programa en la edición dominical del programa. Santandreu está vinculado a RTVE desde 2020, donde ha formado parte del equipo de El Tiempo y ha presentado el programa de ciencia ‘Curiosity’. Anteriormente fue meteorólogo en otras cadenas de televisión autonómicas y locales. Además, el equipo de reporteros de ‘Aquí la Tierra’ estará formado a partir de ahora en su totalidad por profesionales de plantilla de RTVE.

Marc Santandreu