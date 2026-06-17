'Aquí la Tierra' estrena nueva etapa el 1 de julio tras cerrar la mejor temporada de su historia
- El meteorólogo Marc Santandreu presentará el programa los domingos
- El programa incorpora en su totalidad a reporteros de RTVE a partir de esa fecha
- Es el primer magacín de TVE que se internaliza tras el compromiso de impulsar la producción interna
El veterano espacio de divulgación de las tardes de La 1 ‘Aquí la Tierra’ estrena nueva etapa el próximo miércoles 1 de julio tras cerrar la mejor temporada de su historia. A partir de ese día, el magacín presentado por Jacob Petrus estará realizado completamente con medios propios de RTVE tras el compromiso alcanzado por el presidente de la Corporación y los sindicatos el pasado mes de febrero para impulsar la producción interna. El espacio es todo un referente de las tardes de La 1 desde su estreno hace doce años y mantendrá su esencia en la nueva etapa.
Entre las principales novedades de esta nueva etapa destaca la incorporación del meteorólogo valenciano Marc Santandreu al programa en la edición dominical del programa. Santandreu está vinculado a RTVE desde 2020, donde ha formado parte del equipo de El Tiempo y ha presentado el programa de ciencia ‘Curiosity’. Anteriormente fue meteorólogo en otras cadenas de televisión autonómicas y locales. Además, el equipo de reporteros de ‘Aquí la Tierra’ estará formado a partir de ahora en su totalidad por profesionales de plantilla de RTVE.
Más de una década de éxito
Desde su estreno el 27 de mayo de 2014 ‘Aquí la Tierra’ se ha convertido en un formato de éxito para las tardes de La 1, reuniendo a un público familiar en torno a contenidos de defensa del medio ambiente, tradiciones culturales, promoción del sector primario y de nuestro patrimonio natural y gastronómico, además de la información meteorológica y sobre el clima. El programa ha recibido además el aplauso de la crítica y numerosos premios, entre ellos, el Ondas, el Zapping o la Antena de Oro para el espacio dirigido por Jacob Petrus, Víctor Otamendi y Nacho Mostazo.
Su lenguaje sencillo, accesible y su forma de presentar los contenidos ágil, original y amena dotan al programa de una personalidad propia y reconocible para el espectador que se mantendrá en esta nueva etapa del espacio.
La audiencia respalda ‘Aquí la Tierra’, que cerró mayo con un 12,1% de cuota, 1.030.000 espectadores de media y cerca de 1,9 millones de contactos, lo que supone 2.9 puntos más que el mismo mes del año pasado. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en mayo desde 2011. La edición de los domingos, que se puso en marcha en 2017, es líder con una cuota del 8,9%, 823.000 espectadores y más de 2 millones de contactos.