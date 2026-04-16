'Pere Casacuberta, esprint trencat', aquest diumenge a Docu2
- Diumenge, 19 d'abril, a les 20:30 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, estrena el pròxim diumenge a les 20:30 h 'Pere Casacuberta, esprint trencat', un llargmetratge que s'endinsa en la història de l'últim atleta blanc en guanyar un campionat del món de cros, el 1984. Lluny d'una història d'èxit, aquest és el relat d'un fracàs col·lectiu.
Contra pronòstic, l'atleta Pere Casacuberta, un pagès natural de Gurb, va quedar campió del món de cros junior el 1984 a Nova Jersei (EUA) i, posteriorment, va caure en l’oblit. Acostumat a córrer a través de camps, disputar el mundial de cros amb la selecció espanyola era per a Casacuberta com una aventura. Entre d’altres, perquè ni tan sols havia viatjat mai amb avió i el que més il·lusió li feia era veure els gratacels. Així i tot, el català atresorava unes condicions físiques excepcionals que, encara que no el convertien en favorit, sí que feien pensar que podia plantar cara als atletes africans, els grans dominadors del cros mundial.
Casacuberta va fer una cursa memorable; va guanyar el títol contra pronòstic i va tornar a casa convertit en un heroi. Gestionar una fama sobrevinguda va ser un repte difícil i que, potser, mai va assolir. Ara, quaranta anys després, viu sol a la casa de pagès on residia amb els seus pares, condueix una màquina tallagespa i no vol pensar en el que podria haver estat i no va ser. La seva, en el fons, potser és la història d’un fracàs.
El documental, una coproducció d'EL 9 TV, RTVE, La Xarxa i 3Cat, reconstrueix la història de Pere Casacuberta a través dels testimonis de periodistes de primer nivell i atletes coetanis. Una veritable fotografia de la societat de fa 40 anys i una reflexió commovedora sobre la glòria, el pes de les expectatives i la vida anònima de qui un dia va ser el millor del món.
