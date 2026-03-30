Aquesta setmana 'Gran Tonino' rep l'actor Bruno Oro
- Nina i Laura Andrés l'acompanyen en un recorregut vital per compartir les cançons que han marcat la seva trajectòria personal i professional
- Dimarts, 31 de març, a les 23:10h a La 2Cat
'Gran Tonino', el programa d'entrevistes musicals i de proximitat, conduït per Nina, acompanyada al piano per la pianista i compositora Laura Andrés, a La 2Cat.
El club de jazz 'Gran Tonino' encén els neons per rebre l'actor Bruno Oro. La Nina i la Laura Andrés l'acompanyen en un viatge sonor per descobrir les cançons que han marcat la vida de l'home de les mil cares, des de Cadaqués fins a Nàpols.
Aquesta setmana, el club de jazz 'Gran Tonino' rep la visita d'un artista inclassificable: Bruno Oro. Nina i Laura Andrés l'acompanyen en un recorregut vital per descobrir la banda sonora de l'home que ens ha fet riure durant anys, però que amaga una gran sensibilitat musical. El programa repassa la seva infantesa a Cadaqués envoltada d'art, i recorda el vincle emotiu amb el seu pare a través de les cançons de JJ Cale.
En aquesta conversa, es pot descobrir la seva passió per les arrels napolitanes amb l'emoció de 'Caruso' i repassar la seva joventut a Londres escoltant The Cure i Kate Bush. Però també hi ha espai per a la festa: per vibrar amb la salsa de 'Pedro Navaja', i per a la sorpresa, ja que l'actor confessa que vol que al seu funeral soni el 'Sex Machine' de James Brown. Un programa ple de contrastos que culmina amb el reggae de Bob Marley.