L’actor Carles Sans va abandonar el Dret per dedicar-se al teatre

L’actor i humorista Carles Sans visita Gran Tonino per repassar els moments que han marcat la seva trajectòria. En aquesta conversa íntima amb Nina i Laura Andrés, Sans recorda la nit que li va canviar la vida: quan, amb només 20 anys, l’actor va anar al Teatre Romea a veure l’espectacle Antaviana de Dagoll Dagom. Fins aleshores era estudiant de Dret i semblava destinat a l’advocacia, però aquella funció li va fer entendre que el seu lloc era a l’escenari.
El moment de deixar Dret
L'experiència teatral d'Antaviana va ser un autèntic sotrac personal. “Se’m va obrir una altra dimensió”, recorda l’humorista. L’impacte va ser tan profund que va decidir abandonar la carrera de Dret i entrar a l’Institut del Teatre. No va ser una decisió fàcil. La seva família esperava que continués el camí de l’advocacia, però quan va anunciar que deixava la facultat per dedicar-se al teatre, la reacció va ser contundent. “Va suposar a casa meva un daltabaix molt gran”, comenta Sans.
L’actor associa aquell moment vital a la història que explica la cançó ‘Ligia Elena’ de Rubén Blades, sobre una jove que decideix trencar amb el destí que la seva família havia imaginat per a ella. Una metàfora perfecta d’aquell salt al buit que ell també va fer.
Els inicis de Tricicle
El camí cap a l’humor gestual va començar a l’escola d’expressió corporal El Timbal. Allà va conèixer Joan Gràcia, amb qui ràpidament va connectar creativament. Poc després s’hi va sumar Paco Mir, completant el trio que acabaria formant Tricicle. “El teatre de gest ens va influenciar molt”, explica Sans.
El projecte va començar gairebé com un experiment, especialment quan els van convidar a participar en un festival internacional. “En aquell moment era impensable que fóssim a durar 43 anys. Impossible. Anàvem fent”, confessa l’humorista. Amb el temps, Tricicle es va convertir en un fenomen popular, especialment després de la seva aparició al mític programa Un, dos, tres... responda otra vez, presentat per Chicho Ibáñez Serrador.
“Va ser una bomba tan bèstia. L’endemà tothom ens assenyalava pel carrer.“
“Nosaltres no volíem”, admet Carles Sans, que explica que no volíen participar perquè venien del món del teatre i no es veien en un programa televisiu tan comercial. Però quan Ibáñez els va explicar que el programa reunia més de 20 milions d’espectadors, van reconsiderar-ho. L’impacte va ser immediat. “Va ser una bomba tan bèstia. L’endemà tothom ens assenyalava pel carrer. Era increïble”, recorda l’actor. “20 milions no ho veu avui ni un Barça-Madrid”, afegeix.
Una nova etapa en solitari
Després de la dissolució de Tricicle, l’humorista va decidir iniciar una etapa en solitari amb el monòleg Per fi sol!. Una aposta que molts veien arriscada. “Va ser un pas valent”, reconeix, perquè el públic el coneixia sobretot per un humor sense paraules.
La paradoxa és que ara l'espectacle de Sans es basa precisament en parlar sense parar, compartint anècdotes i històries viscudes durant dècades de carrera. “Jo mai hauria dit que acabaria fent això”, confessa l’actor. Ara és ell qui s’enfronta sol a l’escenari. “Mai pots dir que no ho pots fer”, sentencia.
L’èxit de l’espectacle ha portat a l’actor a preparar-ne un de nou, Per fi me’n vaig!, que espera mantenir en cartell tres o quatre anys. Després d’això, es planteja tancar definitivament la seva etapa als escenaris. “Jo no deixaré mai de fer coses”, diu Carles Sans, que tot i la seva retirada, té la intenció de continuar present a les vides del seu públic però d'una manera diferent i més relaxada.