L'actor Peter Vives es treu la cuirassa a 'Gran Tonino'
- L’intèrpret Peter Vives recorda una adolescència marcada pel rap, el seu passat a Disney Channel i la passió per l’anime
- L'actor canvia de registre i es posa davant d'un nou format per La 2Cat: Rescat
Quan encara no et coneixes a tu mateix, és difícil mostrar qui ets realment. L’actor Peter Vives confessa a Gran Tonino que d’adolescent va crear un personatge per protegir qui era, per no obrir-se tot i per poder expressar la seva ràbia adolescent. Ho va fer a través de la vestimenta, de la seva actitud i del rap, especialment amb les cançons d’Eminem. “Mirant-ho des de fora, era una cuirassa”, reflexiona l’intèrpret mentre Laura Andrés interpreta el tema ‘Stan’, de l’artista nord-americà, al piano.
La nostàlgia del seu passat a Disney Channel
Avui, aquella por a mostrar-se tal com és ha desaparegut. Vives ha arribat a un punt vital en què reivindica etapes de la seva trajectòria que abans l’avergonyien. “Ara m’encanta, però hi va haver una època en què em podia fer vergonya”, admet sobre la seva participació a The Cheetah Girls 2, un èxit internacional de la productora americana Disney Channel.
L’actor recorda també el rodatge com una oportunitat d’aprenentatge: “Vaig aprendre a tocar la guitarra”. De fet, no és l’única vegada que ha aprofitat un projecte per adquirir noves habilitats, ja que durant la sèrie Águila Roja va rebre classes d’equitació per preparar el seu personatge. Per a Peter Vives, cada treball és també una forma de formació contínua, en part gràcies a la possibilitat d’interpretar una amplia varietat de personatges.
La seva passió per l’anime
Ja sense cuirasses, i amb l’opening de Bola de drac sonant de fons al piano, l’intèrpret confessa a Nina i Laura Andrés que coneixia totes les temporades de la sèrie d’animació japonesa. Un record que activa una nostàlgia compartida amb tota una generació de catalans. “Hi va haver una època en què era molt fan de les bandes sonores”, diu sobre els animes que van marcar aquella etapa de la seva vida. Cita títols com Ranma ½, Quedes detingut o la seva gran recomanació: Dome, el petit geni del beisbol. “Per mi era una sèrie impressionant”, afirma, reivindicant un imaginari cultural sovint menystingut però profundament arrelat.
“Hi va haver una època en què era molt fan de les bandes sonores“
Un canvi de registre
Superades les inseguretats de joventut, Peter Vives explora nous territoris dins l’escena artística. Aviat l’actor es convertirà en presentador de Rescat, el nou concurs lingüístic de La 2Cat. Un format posarà a prova el domini del català dels participants a través de jocs i dinàmiques, amb premis en metàl·lic que creixeran setmana rere setmana.
Per a Vives, aquest pas simbolitza també una reconciliació amb totes les seves versions: el jove que es protegia darrere d’una estètica rapera, l’actor que va triomfar a Disney i l’artista que avui es mostra sense filtres.