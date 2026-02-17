La cineasta Carla Simón prepara un nou projecte: un musical flamenc
- La directora Carla Simón s’endinsarà en el món del flamenc a través d’una pel·lícula musical
- Amb la películ·la Romería, la cineasta recorda la història dels seus pares i el context dels anys 80
La cineasta Carla Simón ja treballa en el que serà la seva pròxima pel·lícula: un musical amb el flamenc com a eix central. “Estem preparant un musical flamenc com a següent pel·lícula”, afirma la directora a Gran Tonino. Simón explica que el projecte neix d’una descoberta íntima i familiar: unes cartes que la seva mare va escriure a la seva família i en què revelava la seva passió pel flamenc.
Un senyal musical per fer Alcarràs
Aquesta descoberta ha marcat molt la trajectòria profesional, i també personal, de la cineasta. “Tenia molt clar que Alcarràs era una pel·lícula que volia fer”, recorda Carla Simón. Tot i això, en aquell moment li van oferir dirigir un projecte molt important en anglès que va fer trontollar la seva decisió. El dubte es va resoldre de manera inesperada: en un bar de Londres, mentre parlava amb la seva representant internacional, va començar a sonar ‘Tu mirá’ de Lole y Manuel.
“He de seguir explicant les històries de la meva família“
“És un senyal. He de continuar explicant les històries de la meva família”, va pensar la cineasta. Aquell instant li va confirmar el camí: havia de rebutjar el projecte internacional i rodar Alcarràs. La cançó, que Simón havia descobert a les cartes de la seva mare, es va convertir així en un pont simbòlic entre la seva història personal i la seva obra cinematogràfica, un fil que ara continua amb el futur musical flamenc.
El cinema com a vincle familiar
El cinema de Carla Simón és inseparable de la seva història familiar. A través de les seves pel·lícules, la directora ha reconstruït una infantesa de la qual diu tenir pocs records: “Quan dic que no en tinc, és sobretot des que vaig néixer fins als sis anys, quan va morir la meva mare. Quan et passa això, el cervell fa com un tornar a començar”.
“Em sento molt afortunada”, diu la cineasta sobre l’èxit d’un cinema tan personal. “He fet tres pel·lícules que exploren la meva història i la de la meva família, que m’han fet créixer i que han connectat amb la gent sense haver de renunciar a res. Al final, totes les històries familiars tenen un context i allò petit i particular pot ser universal”.
La música al cinema de Carla Simón
En aquest univers íntim de la cineasta, la música hi té un paper essencial. Simón reconeix que escriu sempre amb música: “La música té una capacitat d’emoció que no té cap altre art”. A Romería, per exemple, la cançó ‘Bailaré sobre tu tumba’ de Siniestro Total li va servir per evocar la història dels seus pares i el context dels anys vuitanta, marcat per l’heroïna i la sida: “No és una història aïllada, sinó la d’una generació sencera”.
A més, tot queda a casa, ja que les bandes sonores de les seves pel·lícules les compon el seu germà, Ernest Pipó, amb qui comparteix una mateixa “caixa de records” musicals. A Estiu 1993, Pipó va crear peces inspirades en la música que havien escoltat de petits; a Alcarràs, en va fer adaptacions; i a Romería s’ha encarregat de la banda sonora. “Ha estat un procés superbonic”, explica la directora.
Ara, amb el nou musical flamenc, Carla Simón aprofundeix encara més en aquesta relació entre memòria, família i música. Un projecte que, com les seves pel·lícules anteriors, torna a néixer d’allò més íntim per buscar, un cop més, l’emoció universal.