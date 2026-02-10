Lluís Homar, actor: "El viatge més important de la vida és el viatge cap a un mateix"
- L’actor Lluís Homar parla obertament de la seva experiència amb la teràpia des de fa 27 anys
- L'intèrpret explica la seva experiència mística a 'No és un día cualquiera'
En un món dominat pels impactes constants i la sobresaturació d’estímuls, l’actor Lluís Homar defensa a Gran Tonino la necessitat d’aturar-se i escoltar-se. “El viatge més important de la vida és el viatge cap a un mateix”, reconeix. “Quan fas el viatge cap a tu mateix, tot i anar cap a tu, et trobes a l’altre”, afegeix i subratlla que l’autoconeixement també és una via per comprendre millor els qui ens envolten.
Al llarg del programa, Homar es mostra sense cuirasses, compartint pors, alegries i una energia vital que emergeix progressivament. Una conversa marcada per la introspecció i la vulnerabilitat, deixant de banda qualsevol recurs tècnic per parlar des d’un lloc profundament humà.
27 anys de teràpia
En aquest clima de sinceritat, l’actor parla obertament de la seva experiència amb la teràpia, un procés que s’allarga ja des de fa 27 anys. Lluny de presentar-lo com un camí cap a respostes definitives, el va descriure com una travessia exigent però fascinant. “No he resolt res, però tornaria a començar”, aclareix.
A més, Lluís Homar confessa que no ha estat gens fàcil el procés d'introspecció, però que li ha permès entendre’s millor i aprendre a conviure amb ell mateix. Aquest treball interior forma part del viatge personal que reivindica, un recorregut lent i continu que no s’acaba mai, però que considera imprescindible per créixer personalment i artísticament.
El seu retrobament amb Déu
En aquest procés d’introspecció també ha tingut un paper fonamental la dimensió espiritual. “En aquest viatge, m’he retrobat amb Déu”, explica l'actor. Homar forma part d’una associació de meditadors anomenada Amigos del Desierto, que defineix com una eina més per sostenir-se i aprofundir en el coneixement interior.
“En aquest viatge, m’he retrobat amb Déu - Lluís Homar“
Aquest interès per la mística i la recerca espiritual, l'intèrpret l'ha traslladat directament als escenaris, especialment amb l’espectacle Alma y Palabra. San Juan de la Cruz, que Lluís Homar protagonitza i dirigeix amb Adriana Ozores, i en què va poder treballar amb qui considera “el gran mestre de la paraula”, Vicente Fuentes.
Homar també va assumir la direcció de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, etapa en què van arribar a escena muntatges com aquesta obra i altres com El templo vacío, abans de deixar el càrrec el 2024. Un recorregut que combina escena, espiritualitat i compromís, i que l’actor entén com una prolongació natural d’aquest viatge que, segons ell, continua marcant totes les seves decisions vitals i creatives.