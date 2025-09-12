Carla Simón, primera invitada de la nueva temporada de 'Versión Española', que emite 'Verano 1993'
- La cineasta estrena en cines ‘Romería’, participada por RTVE
- Domingo 14 de septiembre, a las 22:30 horas, en La 2 y en RTVE Play
‘Versión Española’ recibe en su primer programa de la temporada 2025/2026 a Carla Simón, Premio Nacional de Cinematografía 2023, que acaba de estrenar ‘Romería’, su nueva película. El espacio de cine emitirá este domingo ‘Verano 1993’.
Cayetana Guillén Cuervo, presentadora del programa, repasará con la directora esa trilogía que empezó con ‘Verano 1993’, continuó con ‘Alcarrás’, trabajo que la convirtió en la primera directora española en lograr el Oso de Oro en el Festival de Berlín, y ahora termina en ‘Romería’, su nueva película.
Opera prima de Carla Simón, ‘Verano 1993’ estuvo nominada a ocho Premios Goya, entre ellos el de Mejor película. La cinta obtuvo finalmente los premios a Mejor dirección Novel (Carla Simón), Mejor actor de reparto (David Verdaguer) y Mejor actriz revelación (Bruna Cusí).
Cayetana hablará con Carla Simón de todo ese recorrido biográfico, de naturalismo y realismo, de su manera de dirigir y entender el cine… Una charla llena de sensibilidad y una auténtica masterclass para las nuevas generaciones de cineastas.
‘Verano 1993’
Frida (Laia Artigas), una niña de seis años, afronta el primer verano de su vida con su nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre. Lejos de su entorno cercano, en pleno campo, tendrá que adaptarse a su nueva vida e intentar entender una pérdida tan traumática.