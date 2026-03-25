Els millors moments de 'Pla seqüència'
- Un capítol per descobrir tot allò que no es veu per càmera i recordar els moments més complicats i divertits de la temporada
- Dijous 26 de març, a les 22:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Pla seqüència' és un programa d'entrevistes de proximitat i en profunditat de La 2Cat que mostra els protagonistes sense talls ni muntatge. Dirigit i presentat per Jordi Basté, s'emet els dijous en prime time.
'Pla seqüència' emet el capítol definitiu per descobrir tot allò que no es veu en el programa. Jordi Basté i l'equip recorden els millors moments i els més complicats dels rodatges d'aquesta temporada, amb anècdotes i imatges inèdites.
A l'últim capítol de la temporada, l'equip de 'Pla seqüència' fa un viatge pels moments més destacats dels rodatges dels capítols del programa. Amb anècdotes i imatges inèdites, s'endinsa en el dia a dia de la producció per descobrir com convidats, productors, directors, tècnics i guionistes han viscut els últims mesos. Com són els instants de tensió abans de gravar? Qui pensa els recorreguts mil·limètrics? S'han hagut d'improvisar solucions a l'últim moment? L'episodi descobreix tots els secrets que han permès que cap programa d'aquesta temporada s'hagi tallat.