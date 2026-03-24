'Animals', aquest dimecres a 'I tu què faries?', a La 2Cat amb Patrick Urbano
- Un programa que planteja dilemes que travessen la vida quotidiana. L'onzè capítol aborda els drets dels animals
- Dimecres, 25 de març, a les 22:20 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I tu què faries?' és l'espai de debat de La 2Cat que planteja dilemes que conviden a reflexionar sobre l'interès col·lectiu i la responsabilitat individual. Presentat per Patrick Urbano, s'emet els dimecres a La2Cat.
Dimecres 25 de març, La 2Cat emet 'I tu què faries?' amb Patrick Urbano al capdavant, un espai que no busca qui té la raó, sinó entendre per què pensem, com pensem i què faríem nosaltres si un dilema ens toqués de prop. El capítol d'aquesta setmana reflexiona sobre la relació dels humans amb els animals.
La manera com la societat tracta els animals parla per sí mateixa. Aquest capítol parla d’empatia, medi ambient i contradiccions entre formes de vida i sistemes de valors. Menjar carn és una elecció personal o una responsabilitat col·lectiva? És possible una relació més ètica amb els animals o estem normalitzant pràctiques que d’aquí uns anys seran intolerables? Patrick Urbano planteja aquestes preguntes per compartir impressions i diferents punts de vista.
El nou capítol d''I tu què faries?', que porta per nom 'Animals', culmina amb una pregunta decisiva: Hem de deixar de matar animals per menjar? Hi contestaran les convidades Eze Páez, doctor en Filosofia Moral per la UPF, Ferran Sáez, escriptor i professor universitari, Ingrid Ramon, educadora canina, i Núria Gago, actriu i escriptora.
