Les millors propostes pel cap de setmana de La 2Cat
Aquest cap de setmana, La 2Cat proposa una programació cultural, informativa i d'entreteniment per a tots els gustos i tota la família. Dissabte, 'Aquí parlem' convida Ferran Pedret del PSC i Eva Baltasar i Àngel Òdena visiten 'Punts de Vista'. Diumenge, Bea Sarrias és la convidada de 'Noms propis', 'Fes-me viral' es trasllada a la Fira Net de Montgai, 'El escarabajo verde' mostra la situació de la ria de Bilbao i 'Docu2' estrena 'De Badalona a Brooklyn'.
Dissabte: l'actualitat política i les millors propostes culturals
Aquest dissabte, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem' compta amb el president del PSC al Parlament, Ferran Pedret. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en l'ajornament del debat dels pressupostos de la Generalitat.
12:40h a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas
Més tard, el programa cultural 'Punts de Vista' amb Tània Sarrias, convida l'escriptora i poetessa catalana Eva Baltasar, que presenta la seva cinquena novel·la 'Peixos', i el baríton Àngel Òdena, que participa en un projecte cultural per a impulsar el talent jove de Tarragona. A més, els col·laboradors habituals: Rita Roig que porta la secció 'Imprescindibles', l'actualitat de les sèries amb Paula Hergar i les novetats musicals amb Víctor Clarés.
14:25 h a La 2Cat
Diumenge: Art, la ria de Bilbao, la Fira Net de Montgai i la trajectòria de Jordi Fernández
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Bea Sarrias, l'artista que pinta la llum de les cases més icòniques del món. Sarrias ha retratat espais com La Ricarda i la seu central de l'OTAN. Anna Cler descobreix la força, la sensibilitat i les històries que hi ha darrere de la seva obra.
15:00h a La 2Cat
'El escarabajo verde' estrena el capítol 'Mateixa ria, diferents aigües'. Un reportatge especial dedicat al Dia Internacional de l'Aigua, 22 de març, que aborda les millores mediambientals i de sanejament de la ria de Bilbao així com els reptes i desafiaments que encara queden pendents.
18:00h a La 2Cat
Després, a 'Fes-me viral', la Nerea Sanfe acompanya dues parelles a la Fira Net de Montgai, plena de bombolles, sabó i aromes naturals, per veure qui fa el reel amb més escuma a les xarxes. En aquest programa aprendran tècniques artesanes i competiran per fer el millor reel que doni a conèixer aquesta fira. Només una proposta emocionarà prou per ser escollida.
18:30h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, estrena 'De Badalona a Brooklyn'. Un documental que s'endinsa en la trajectòria esportiva i professional del badaloní Jordi Fernández, el primer jugador de bàsquet català i espanyol en entrenar a un equip de l'NBA, els Brooklyn Nets de Nova York. Es tracta d'un llargmetratge coproduït per RTVE, Badalona Comunicació i La Xarxa.
19:30h a La 2Cat