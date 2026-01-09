'Versión Española' estrena 'Chinas', de Arantxa Echevarria

‘Versión Española’estrena ‘Chinas’, de Arantxa Echevarría. En el coloquio, junto a Cayetana Guillén Cuervo se sentarán Arantxa Echevarria, Pilar Sánchez Díaz y Xinyi Ye, directora de fotografía y actriz protagonista, respectivamente. La película parte de una vivencia personal de Arantxa Echevarria, que quiso plasmar en esta cinta una realidad multicultural profundamente compleja bajo la mirada de dos niñas.

Coloquio de 'Versión Española' RTVE

La dos actrices principales, Xinyi Ye y Yeju Ji, estuvieron nominadas al Premio Goya a mejor actriz revelación. Destacan también el trabajo de Carolina Yuste, nominada a mejor actriz secundaria, y el de Leonor Watling en el papel de madre adoptiva.