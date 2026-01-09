'Versión Española' estrena 'Chinas', de Arantxa Echevarria
- Cayetana Guillén Cuervo recibe a la cineasta, a la directora de fotografía y a la actriz protagonista
- Domingo 11 de enero, a las 23:00 horas en La 2 y en RTVE Play
‘Versión Española’estrena ‘Chinas’, de Arantxa Echevarría. En el coloquio, junto a Cayetana Guillén Cuervo se sentarán Arantxa Echevarria, Pilar Sánchez Díaz y Xinyi Ye, directora de fotografía y actriz protagonista, respectivamente. La película parte de una vivencia personal de Arantxa Echevarria, que quiso plasmar en esta cinta una realidad multicultural profundamente compleja bajo la mirada de dos niñas.
La dos actrices principales, Xinyi Ye y Yeju Ji, estuvieron nominadas al Premio Goya a mejor actriz revelación. Destacan también el trabajo de Carolina Yuste, nominada a mejor actriz secundaria, y el de Leonor Watling en el papel de madre adoptiva.
‘Chinas’
En un colegio coinciden dos niñas chinas de nueve años. Nada las une a pesar de que todo el mundo da por hecho que se harán amigas. Lucía pertenece a una segunda generación de inmigrantes. Se siente española y solo piensa en integrarse con el resto de sus amigas. Desearía tener unos padres “normales” y se avergüenza de los suyos porque no hablan español, trabajan más de 14 horas en el bazar y tienen costumbres tan distintas que ni siquiera le permiten celebrar su cumpleaños en el Burger King.
La otra niña es Xiang. Con sus rasgos, resulta evidente que es una niña adoptada. La pequeña se pregunta por su familia biológica y ni se siente china ni aceptada por sus compañeros en el colegio.