Marta Jodar, Raúl Costafreda, Nancy Tuñón i Jordi Oliver, aquesta setmana a 'Una tarda amb...'
- Marta Jodar i Raúl Costafreda es retroben amb Candela per compartir la seva trajectòria personal i professional i recordar el futur que un dia van somiar
- Dimecres, 3 de desembre, a les 22:05h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Una tarda amb…' és el nou programa de converses de La 2Cat. Presentat i dirigit per Candela Peña amb codirecció de Bob Pop, s’emet els dimecres a les 22:05h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
'Una tarda amb...', el programa presentat per Candela Peña, rep aquesta setmana Marta Jodar i Raúl Costafreda per parlar de la seva trajectòria personal i professional. Junts visiten a Nancy Tuñón i Jordi Oliver, els mestres que van marcar el seu inici professional.
Aquesta setmana, Candela Peña, a 'Una tarda amb', es retroba amb Marta Jodar i Raúl Costafreda, amb qui va estudiar actuació a l'escola d'actors de Nancy Tuñón i Jordi Oliver. L'episodi mostra els reptes de la vida d'actor: només el 2% aconsegueixen viure de la seva professió i, més enllà de les dificultats econòmiques, actuar exigeix valentia per conèixer-se a un mateix i per superar-se cada dia. Aquest retrobament és especial, ja que tres amics que s'estimen i s'admiren reviuen els somnis que un dia van compartir.
Durant l'episodi, visiten Nancy Tuñón i Jordi Oliver i conversen sobre l'amor i l'admiració multidimensional, no només per la trajectòria i els èxits professionals, sinó també per la potència que hi havia darrere de cada mirada plena d'il·lusió. La Nancy i el Jordi recorden que ensenyar a actuar també és ensenyar a viure i a florir. El programa és un encreuament entre els records i els somnis del passat amb la serenitat del present, recordant que l'èxit és relatiu i que el més important és mantenir-se fidel a un mateix.