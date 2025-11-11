Raül Balam, aquesta setmana a 'Una tarda amb...'
- En la trobada, el reconegut xef comparteix amb Candela Peña la seva visió més personal sobre la seva professió i gran passió, la cuina
Dimecres, 12 de novembre, a les 22:05h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Una tarda amb...', el programa presentat per Candela Peña, rep el reconegut xef Raül Balam, fill d'una de les grans figures de la gastronomia mundial, Carme Ruscalleda. La trobada es converteix en un viatge inspirador, on la conversa flueix entre records, emocions i reflexions sobre l'art de viure i cuinar.
Aquesta setmana, a 'Una tarda amb', Candela Peña s'endinsa en l'univers de Raül Balam. Una trobada en què el reconegut xef es revela també com a artista, ja que viu la cuina com una forma d'art i també com un acte d'amor i cultura. Perquè, segons explica, per a ell tota cuina té valor: la senzilla feta a casa i la que brilla sota les estrelles Michelin.
En el programa, Balam parla amb Candela de l'estima que sent per la seva feina. També confessa la seva passió pel producte de proximitat i de com encara persegueix la síndria perfecta, la de tota la vida. A més, comparteix records d'infantesa, com quan de petit acompanyava el seu avi al Mercat del Born.
Més enllà dels fogons, Balam es defineix com un home del Renaixement: curiós, lliure i entusiasta, a qui l'emociona cantar, ballar, actuar, fer bricolatge... i viure-ho tot amb intensitat. Això sí, sempre des de la humilitat de qui és conscient dels límits dels seus talents i de qui supera dia a dia un passat que forma part de la seva vida, tal com comparteix generosament en el seu llibre 'Enganxat'.