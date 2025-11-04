Adriana Ribé, aquesta setmana a 'Una tarda amb...'
- Candela Peña conversa amb la destacada dermatòloga sobre la pell, que és la porta d'entrada al nostre benestar físic i emocional
- Dimecres, 5 de novembre, a les 23:10h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Una tarda amb…' és el nou programa de converses de La 2Cat. Presentat i dirigit per Candela Peña amb codirecció de Bob Pop, s’emet els dimecres a les 22:50h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
El pròxim dimecres 5 de novembre, 'Una tarda amb...', presentat per Candela Peña, rep Adriana Ribé, una destacada dermatòloga, referent a Europa pel seu coneixement i perícia en les últimes tecnologies per a la cura de la pell.
En aquest capítol, Candela es troba amb la doctora Adriana Ribé, una dermatòloga, referent a Europa pel seu coneixement en les darreres tecnologies per a la cura de la pell. Però més enllà de la tecnologia, que és fonamental, hi ha l'enfocament vital amb què la doctora Ribé utilitza aquestes eines tecnològiques per ajudar a transformar la salut global dels seus pacients.
La visió d'Adriana Ribé transcendeix la superfície de la pell, perquè s'hi reflecteix la nostra història personal, les decisions, conscients o no, que defineixen el que som o ho volem ser, el que volem transmetre en fer-nos un tatuatge o el que necessitem superar en esborrar-lo.
La pell és la porta d'entrada del nostre benestar, tant físic com emocional, i aquest és un camí de doble sentit, perquè veure'ns al mirall i sentir com ens veuen és un meravellós punt de partida per reconstruir la nostra pau interior.
Candela, amb la seva curiositat, a flor de pell, fa de guia en aquest fascinant món, a la frontera del qual ja apareix la IA com a eina per conèixer els límits i possibilitats de la nostra pell.