La 1 obtiene su mejor noviembre (12,3%) en 14 años y crece 2.1 puntos en un año

La 1 (12,3%) anota su mejor noviembre de los últimos 14 años y crece 2,1 puntos en el último año. Lidera la madrugada, la mañana y la tarde y logra su mejor prime time en noviembre, desde 2011. La 2 (3,1%) crece +3 décimas en un año, y logra su mejor noviembre desde 2009. El grupo RTVE obtiene un 17,8%, con su mayor subida interanual histórica en este mes (2.2 puntos) y su mejor noviembre desde 2011.

Canal 24 horas, con un 1,2%, gana 1 décima respecto a noviembre de 2024 y consigue su mejor dato en noviembre desde 2023. Logra crecimientos en la mañana (2,5% y +0.3), y la madrugada (3.1% y +1 décima). TDP obtiene un 0,5% en noviembre, su mejor dato desde 2023, al que iguala. Clan consigue un 0,6% en el mes.

La 1 lidera la madrugada, mañana y la tarde La 1 lidera en la madrugada (9,1%), mañana (14,9%) y en la tarde (11,6%). La banda matinal, con un 14,9%, obtiene su mejor noviembre desde 2008. Logra ser además líder de las tardes, liderazgo que no ostentaba desde 2009. El dato de prime time (12,7%) representa el mejor noviembre de La 1 en esta franja desde 2011. Por targets, lidera en jóvenes 13-24 (11,4%), 25-44 años (10,5%) y 45-64 años (12,5%). En el target juvenil logra su mejor cuota en noviembre desde hace 20 años si excluimos 2022 (Mundial de Qatar). Es líder también en el target central 25-44 años en noviembre por primera vez desde 1992. Y en 45-64 años (12,5%), es líder por primera vez en noviembre desde 2011. La cadena lidera en Aragón (13,9%), Baleares (11,8%), Euskadi (13,6%), y Madrid (14,5%), así como en Cantabria, Extremadura, Navarra y Rioja.También es la cadena generalista nacional más vista en Cataluña, donde obtiene un 9,8%.

El España-Turquía, lo más visto del mes en televisión El España–Turquíaclasificatorio para el Mundial 2026 es lo más visto del mes en televisión. Logra 3.968.000 espectadores y un 29,4% de cuota. Es también el partido más visto de las seis entregas de clasificación al mundial en la temporada. El Georgia–España emitido el día 15 se sitúa también en lo más alto del ranking con 2.765.000 espectadores y un 29,1% de cuota.

Los informativos, mayor crecimiento en noviembre de su historia Los informativos de RTVE se mantienen como 2ª opción, tras anotar 1.526.000 espectadores y un 14,7% de cuota. Mejoran 1,9 puntos respecto a noviembre de 2024 y logran su mejor dato en noviembre desde 2017. Esa mejora de 1,9 puntos de noviembre 2025 vs noviembre 2024 sería la mayor de un mes de noviembre de toda su historia. El ‘Telediario 1’ (1.464.000 y 16%), con Alejandra Herranz, logra el mayor crecimiento de su historia en noviembre tras sumar 3 puntos respecto a noviembre 2024 y su mejor dato este mes desde 2017. El ‘Telediario 2’ (1.695.000 y 14,4%), con Pepa Bueno, logra su mayor crecimiento de los últimos 28 años tras sumar 2,2 puntos respecto a noviembre 2024, logrando con ello su mejor noviembre desde 2011. El TD Fin de Semana 1 (1.316.000 y 14,5%), con Lourdes Maldonado y Marc Sala, crece 5 décimas y logra su mejor noviembre desde 2019. El TD Fin de Semana 2 (1.557.000 y 13,3%) mantiene su liderazgo tras marcar su mayor crecimiento de los últimos 3 años al sumar 9 décimas. El ‘Telediario Matinal’ se mantiene como líder absoluto en su franja con un 20,5% de cuota. ‘Informe semanal’ alcanza un 10,6% y 1.125.000 espectadores y marca su mejor noviembre de los últimos 16 años. ‘Audiencia abierta’ obtiene su 2ª mejor cuota de noviembre de su historia con un 9,6% y 250.000 espectadores. ‘La noche en 24 horas’ alcanza un 2,6%, crece y logra también su 2ª mejor cuota de un noviembre de su historia. Destaca su entrega del miércoles 19 dedicada a los 50 años del cambio a la democracia, con un 3,5%, su dato más alto de los últimos 2 años. La 1ª edición de los ‘Informativos Territoriales’ consigue un 13,7% y 1.341.000 contactos. Es su mejor cuota en noviembre desde 2011, con un crecimiento de 6,1 puntos respecto a su anterior noviembre, el mayor crecimiento en este mes de su historia. La 2ª edición (11,9%) registra su mejor cuota en noviembre desde 2018, con un crecimiento de 2,1 puntos respecto al mismo mes de 2024. Es el mayor crecimiento en noviembre de su historia. La 1 ha sido además referente informativo este mes con la celebración de 50 años de la llegada de la democracia. El especial informativo por la entrega de los Toisones de Oro lideró (19,7%) con más de 1,2 millones de contactos en La 1 y el Canal 24 horas. También han destacado este mes ’50 años del gran cambio’, la serie de documentales que rememoraba algunos de los episodios históricos que marcaron el final de la dictadura y el inicio de la democracia. ‘La foto’ logró un 12,4% de cuota, 1.092.000 espectadores y más de 2,3 millones de contactos en su estreno en prime time el 5 de noviembre. Es el segundo documental con más audiencia del año. En el late, ‘La democracia no se hará sin nosotrxs’, presentado por Carlos del Amor, promedió un 10,2% de cuota y 573.000 espectadores. ‘Voladura 76’logró un 10,3% de cuota, 1.092.000 espectadores y 3.526.000 contactos en el prime time del sábado 15.

Los magacines de La 1 continúan batiendo récords ‘La Hora de La 1’, con Silvia Intxaurrondo, mantiene su liderazgo en noviembre al anotar una 18,9% y 367.000 espectadores en La 1 (máximo histórico en espectadores y 2º mejor dato en cuota); y un 21,4% y 415.000 espectadores en simulcast, alcanza el máximo en espectadores e iguala a su mejor cuota desde su estreno. Mejora el dato en 5,1 puntos respecto de la temporada anterior en La 1 y en (+5,2) en simultáneo. ‘Mañaneros 360’, con Javier Ruiz y Adela González, en noviembre iguala a su mejor cuota registrada el mes anterior y consigue el máximo en espectadores, liderando con un 16,5% y 495.000 espectadores. Mejora respecto al dato conseguido en la temporada anterior en 4,6 puntos. El segundo bloque también continúa con su tendencia creciente, anotando las mejores cifras desde su estreno: 12,3% y 962.000 espectadores. La cadena no conseguía una cuota tan alta en esa franja en noviembre desde 2016. ‘Directo al grano’, con Marta Flich y Gonzalo Miró, promedia una 11% y 893.000 espectadores, nuevo récord del programa. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta banda en noviembre desde 2017. Es el programa en directo más visto en la franja de tarde. Mejora el promedio que tenía la cadena en esa franja en los días laborables en la temporada anterior en 2,3 puntos. ‘Malas lenguas’ en La 1, con Jesús Cintora, consigue en noviembre los mejores datos desde su estreno, con un 12,3% y 1.103.000 espectadores. Mejora respecto al mes anterior en 0,9 puntos y respecto a la temporada anterior en esa franja en 5 puntos. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en noviembre desde 2010. ‘Aquí la Tierra’, con Jacob Petrus, registra en noviembre récord histórico en cuota: 13,5% y 1.406.000 espectadores, consolidándose como 2ª opción. Mejora respecto a la temporada anterior en 3,2 puntos. Los domingos lidera con un 12,4% y 1.431.000 espectadores, igualando a su 2ª mejor cuota histórica. ‘D Corazón’, con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, anota un 9,5%, su 2ª mejor cuota histórica. Es 2ª opción en la banda y crece respecto a noviembre de 2024 en 2,6 puntos.

La 1, líder en entretenimiento también en noviembre ‘La Revuelta’ anota su mejor promedio mensual de esta temporada (13,5%) y su mejor dato mensual desde enero, con cerca de 1,7 millones de seguidores en lineal y casi 4,3 millones de espectadores únicos cada noche, mejorando los registros de octubre en 0,4 puntos, 111.000 seguidores y 140.000 espectadores únicos. El programa de David Broncano se sitúa a un punto y medio del liderazgo y, un mes más, es la opción líder indiscutible en los jóvenes de 25 a 44 años (22,2%). Firma sus máximos históricos en cuota y espectadores con la visita de Rosalía: 20,4% de share, 2.706.000 espectadores y cerca de 5,4 millones de contactos. ‘Masterchef Celebrity 10’ es líder indiscutible en noviembre, con pleno de victorias. Su gran final consigue un 15,7% de cuota y 3.128.000 espectadores únicos. ‘Hasta el fin del mundo’, con Paula Vázquez, obtiene el mejor estreno de un concurso-reality en La 1 desde hace más de siete años con un 14,3% de cuota y lidera la noche de los miércoles con pleno de victorias. El programa promedia un 14,3% de cuota, 871.000 televidentes y casi 3,2 millones de espectadores únicos en su primer mes en antena. Es líder de 13 a 64 años. Marc Giró lidera el prime time de los martes con su ‘Late Xou’ y anota su mejor promedio mensual histórico en cuota (12%). Mejora 0,5 puntos respecto a octubre y promedia cerca de 2,7 millones de espectadores únicos, superando por 2,1 puntos el promedio de su anterior temporada. Es líder de 45 a 64 años. ‘Futuro Imperfecto’, el programa de Andreu Buenafuente, lidera la noche de los jueves con un 13,4% en sus entregas originales, su máximo mensual histórico, y 2.762.0000 espectadores únicos, sumando 1,5 puntos vs. temporada anterior. Es líder en todos los targets de 25 a 74 años.

‘Historias que hacen historia’ vuelve a liderar su franja ‘Historias que hacen Historia’, bloque de ficción con ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ en las tardes de La 1, sitúa a la cadena líder un mes más y de forma consecutiva en su franja en todo el año. ‘Valle Salvaje’ lidera su franja con récord de espectadores. Alcanza un 11,3%, tercera mejor cuota mensual de su historia y bate récord de espectadores con una media de 847.000, que se incrementan hasta los 981.000 con el diferido. En espectadores únicos tiene una media diaria de 1,4 millones. Lidera entre los jóvenes de 13 a 24 años y en los adultos de 45 en adelante. ‘La Promesa’ continúa imbatible y promedia un 11,9%, 954.000 espectadores (1.209.000 espectadores si se incluye el diferido) y 1.469.000 espectadores únicos de media diarios. Es líder un mes más entre los jóvenes de 13 a 24 años y en los adultos de 45 en adelante. El éxito de la ficción se extiende también al prime time. La serie histórica ‘Ena. La reina Victoria Eugenia’ promedia en su estreno un 17% de cuota, 1.331.000 espectadores y 3.498.000 contactos. Es el estreno de ficción más visto de La 1 este año y el mejor estreno de ficción histórica en La 1 desde 2013 (‘Carta a Eva’). ‘La frontera’, el thriller estrenado en el prime time de este sábado anotó un 9,6% de cuota, 894.000 espectadores y más de 3,3 millones de contactos. Fue la opción líder entre los hombres y en individuos jóvenes de 13 a 24 años y adultos de 65 a 74.

La 1, líder también en cine La1 emite las 10 películas más vistas del mes en televisión en noviembre. En su principal slot cinematográfico, cuatro de las cinco emisiones de ‘La película de la semana’ fueron líderes en su franja. Destaca ‘Mientras dure la guerra’, que se convierte en la segunda película más vista del año entre todas las generalistas (1.827.000 espectadores y 16,2% de cuota) y ‘Misión hostil’, tercera película más vista de la temporada dentro de este slot (1.385.000 espectadores y 12,2% de cuota). Dentro de Sesión de tarde destaca ‘Coco’ (1.682.000 espectadores y 19% de cuota) con más de 3 millones de contactos. Es el mejor dato en audiencia de cine de animación en RTVE en los últimos 6 años y el mejor share de animación en La 1 desde ‘Los picapiedra’ en 2000. Entre los slots especiales sobresale ‘Sissi, esperando a Ena’, el más visto de tarde de toda la temporada, con 1.219.000 espectadores y 12,1% de cuota en el promedio de sus tres películas.

La 2 sigue mejorando ‘Malas Lenguas’, con Jesús Cintora en las tardes de La 2, registra en noviembre un 7,1% de cuota y 551.000 espectadores. Son sus mejores registros históricos en La 2. Sobresalen un mes más los concursos. ‘Saber y ganar’ anota en la sobremesa de lunes a viernes 617.000 espectadores y un 6,9% de cuota. Son sus mejores registros de lo que va de temporada y su mejor noviembre desde 2023. ‘Cifras y letras' logran un 6% y 767.000 espectadores, su mejor promedio mensual histórico. ‘Al cielo con ella’, con Henar Álvarez, anota un 3,1% y 358.000 espectadores, su mejor registro mensual en espectadores y la 2ª mejor cuota desde el inicio de sus emisiones.