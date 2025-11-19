La 1 lidera el martes (16,8%) aupada por la Selección: Casi 4 millones (29,4%) siguieron el España-Turquía

La 1 arrasó este martes en audiencias (16,8%) gracias al fútbol de la Selección, lo más visto del día. El encuentro rozó los cuatro millones de espectadores (3.968.000), con una cuota del 29,4% y superó los 8,5 millones de contactos. Es el más visto de los seis disputados de clasificación para el Mundial 2026 en la temporada. La 1 se impuso en la madrugada (14,2%), mañana (17,4%), tarde (11,5%), prime time (24%) y late night (12%).

El Telediario 2 emitido en el descanso del partido lideró y llegó a los 3.517.000 espectadores de media y 25,8% de cuota, con 3.823.000 espectadores únicos en el repaso a la actualidad con Pepa Bueno. El Telediario 1, con Alejandra Herranz, anotó un 15,9% y 2,3 millones de espectadores únicos en La 1 y Canal 24 Horas.

Tras el fútbol, liderazgo de ‘La Revuelta’, con una cuota del 15,5% con la visita de Lolita, tercer dato más alto de la temporada. El programa de David Broncano reunió a 1.411.000 espectadores de media y 4.636.000 espectadores únicos este martes.

Las mañanas se mantienen imbatibles. Ayer se impusieron el Telediario Matinal (20,3% de cuota) en La 1 y Canal 24 horas), con Álex Barreiro y Lorena Baeza. ‘La Hora De La 1’ con Silvia Intxaurrondo, anotó un 23,4% de cuota y 1.665.000 espectadores únicos en La 1 y Canal 24 horas. A continuación, nuevo liderazgo de ‘Mañaneros 360’, el espacio presentado por Adela González y Javier Ruiz que hizo un 16,3% de cuota y 2.167.000 espectadores únicos.

Siguen reinando en la franja de tarde las Historias que hacen historia. ‘La Promesa’ lideró ayer con un 11,5% y 1.523.000 espectadores únicos. Por su parte ‘Valle Salvaje’ anotó un 10,6% y 1.327.000 contactos.

Y ‘Directo Al Grano’, con Marta Flich y Gonzalo Miró fue la oferta más contactada de su franjacon 2.602.000 espectadores únicos y lideró a partir de las 17 horas, con un 11,2% y 825.000 espectadores de media. Por su parte ‘Malas lenguas’, con Jesús Cintora, anotó un 12,1% y más de 2,9 millones de contactos en La 1.

En La 2, el concurso ‘Cifras y letras’, con Aitor Albizua, fue lo más visto de la cadena este martes con 687.000 espectadores de media y más de 1,1 millones de contactos.