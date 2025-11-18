La 1 logra un 14% este lunes y lidera con su oferta de entretenimiento, ficción, información y actualidad

La audiencia sigue acompañando a La 1, que llegó este lunes al 14% de cuota con grandes datos en todas las franjas gracias a su variada oferta de entretenimiento, ficción, información y actualidad. Liderazgo en la mañana con la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso, en las series de sobremesa, y en el late night, donde se impuso la emoción de ‘Masterchef Celebrity’ con su gran final, que llegó al 15,7%.

Líder de la mañana Las mañanas siguen imparables. Ayer lideraron el Telediario Matinal (24,9% en La 1 y Canal 24 horas), con Álex Barreiro y Lorena Baeza y ‘La Hora De La 1’ con Silvia Intxaurrondo, con un 21,8% y 1.637.000 espectadores únicos en La 1 y Canal 24 horas. A continuación, ‘Mañaneros 360’ hizo un 19% de cuota y 2.191.000 espectadores únicos. El espacio presentado por Adela Goinzález y Javier Ruiz alcanzó en su segundo tramo récord histórico con 1.074.000 espectadores y 13,1% de cuota, con el foco puesto en la comparecencia en el Congreso. La franja global de la comparecencia de Mazón (entre las 10:35 y las 13:25 horas) lideró con un 19,3% y 552.000 espectadores de media. Alcanzó un total de 1.736.000 contactos, superando a su competidor más cercano en 7,7 puntos. En Valencia, esta franja sube hasta el 25%. 'Valle salvaje', liderado una tarde más

Y de la tarde Liderazgo también en la franja de tarde con las Historias que hacen historia: ‘Valle Salvaje’ con (11,5%) y ‘La Promesa’ (12,7%). Completan el buen dato de la tarde los magacines ‘Directo Al Grano’, con Marta Flich y Gonzalo Miró, como la oferta más contactada de su franja, con 2.764.000 espectadores únicos liderando a partir de las 17:00 horas con un 12,5% y 1.002.000 espectadores de media. Y ‘Malas lenguas’, con Jesus Cintora, que obtiene ayer el 2º mejor registro de la historia (13,2% y 1.228.000 espectadores).

El TD2, lo más visto de La 1 ayer Buenos datos para los Telediarios de este lunes. El Telediario 2 con Pepa Bueno, fue lo más visto de La 1 ayer con 1.770.000 espectadores de media. Junto con Canal 24 horas alcanza los 1.857.000 espectadores y más de 3,6 millones de contactos (14,8%). Tras el telediario, liderazgo también de los Deportes con un 13,7%. La primera edición, con Alejandra Herranz, anota 1.573.000 espectadores de media, 16,4% de cuota y más de 2,5 millones de contactos. El Territorial 1 con un 14,5%, vuelve a igualar a su mejor cuota de los últimos 13 años. Mariló y Miguel Torres, abrazo de campeones

La final de MasterChef, líder ‘Masterchef Celebrity’ lideró con su gran final, que coronó a Mariló Montero ante más de 3,1 millones de espectadores únicos (15,7% de cuota) e hizo a La 1 líder del late night con una cuota del 18%. ‘La Revuelta’, logró este lunes 1.669.000 espectadores de media, un 12,8% de cuota y más de 4,3 millones de contactos con la tenista Paula Badosa como invitada de David Broncano. Y siempre con datos muy destacables 'Aquí la tierra', que registró ayer su segundo programa más visto del año con 1.575.000 espectadores, 14% de cuota y más de 2,6 millones de contactos. Aitor Albizua y 'Cifras y letras', los favoritos de La 2 Ruben Gamez