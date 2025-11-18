Mariló Montero gana 'MasterChef Celebrity 10'

Mariló Montero se ha proclamado ganadora de la décima edición de ‘MasterChef Celebrity’, el talent culinario producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia). A lo largo de la competición, la presentadora navarra ha demostrado ser una mujer con carácter, una guerrera muy disfrutona y simpática, que no se guarda nada y es capaz de conseguir todo lo que se proponga, conquistando el corazón de sus compañeros y el paladar del jurado. La gran final lideró una semana más su franja y logró un 15,7% de cuota y más de 3,1 millones de espectadores únicos en La 1.

Mariló y Miguel Torres, un duelo muy reñido

En el duelo final, Mariló se midió con el exfutbolista Miguel Torres en un reñido duelo en el que estuvieron acompañados del chef Oriol Castro (3 estrellas Michelin), sus compañeros y sus familiares. Apostaron por menús arriesgados que contaban su historia y su amor por la familia.

La vencedora recibió el trofeo del programa y los 75.000 euros del premio en metálico, que donó a FUNDELA (Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica), a la que ya había donado 8.000€ por haber sido la mejor en dos pruebas de la edición. Además, tanto ella como Miguel Torres disfrutarán de un fin de semana único, con un curso de cocina en la prestigiosa Facultad de Ciencias Gastronómicas del Basque Culinary Center de San Sebastián con un acompañante, donde la ganadora sueña con acudir junto a su hijo Alberto Herrera, fiel seguidor del programa y amante de la cocina.

Homenaje a la tradicón en el menú de Mariló

Sabor a recuerdos, besos y estrellas Con el menú de la final, Mariló quiso contar su historia y rendir homenaje a los suyos con una propuesta exigente, ambiciosa y técnicamente compleja, con el que se desnudó y ejecutó con maestría. Su entrante consistía en verduras en diferentes texturas sobre un puré de lentejas pardinas, con un crumble de aceituna negra, shots de guisantes con menta y mayonesa de ají amarillo. Como principal elaboró una receta de solomillo Wellington de lomo de corzo con duxelle, dorayaki y savarin de moras y chalotas. Por último, sirvió un postre compuesto por fresas escabechadas con un toque de pimienta, un helado de yogur griego con vainilla, un velo de pacharán y una nube de algodón de azúcar estrellado. Mariló y Miguel Torres, celebrando ayer la gran final