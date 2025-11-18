MasterChef Celebrity 10 | Mariló Montero dedica su espectacular postre a sus hijos: "Son el motivo por el que vivo"

Desde el minuto uno de MasterChef Celebrity 10, Mariló ha tenido muy presente a su familia: desde el fatídico accidente de tráfico de su padre, a la enfermedad que sufrió su madre, pasando por lo esenciales que son sus hijos para ella a día de hoy. Y como no podía ser de otra manera, Alberto y Rocío -sus hijos- tuvieron su hueco en el menú que convirtió a Mariló en ganadora de la edición. Tras recordar cómo se les comía a besos cuando eran pequeños, la presentadora rememoró con el postre esas noches junto a ellos viendo las estrellas. Un momento de una ternura inexplicable.

"Este plato se llama 'Estrellas' y es un velo de pacharán puro y una quenelle de yogur griego con vainilla, fresas escabechadas con toque de pimienta y la nube de algodón. Representa a las noches que yo me he tumbado en el jardín de Sanlúcar de Barrameda con mis hijos, que los cubría con mantas, para ver y buscar estrellas fugaces. Y de alguna forma también he representado que tumbé mi estrella profesionalmente y les hacía a mis hijos mirar al cielo buscando las suyas". Después de estas palabras de su madre, Alberto y Rocío no pudieron reprimir las lágrimas de emoción.

Pero más allá de la bonita historia que contaba, el postre también puso de manifiesta la increíble evolución de Mariló Montero en MasterChef Celebrity 10. "A mí me ha gustado, es un postre rico, sabroso y fresco. Es una belleza", destacó Oriol Castro. Jordi Cruz fue aún más generoso: "Veo mucha personalidad en tu postre. Cómo son las primeras impresiones, cuando a alguien la etiquetamos, y yo lo hice contigo, dije que nos iba a costar llegarle a Mariló al corazón. Pero no. Has demostrado sensibilidad dentro de la complejidad de tu forma de ser. Yo te he disfrutado mucho".