MasterChef Celebrity 10 | El emotivo homenaje de Mariló Montero a su madre: "Dedicó su vida a sus hijos"

En todas y cada una de las veces que Mariló Montero ha tenido la oportunidad de donar los 4.000 euros como mejor aspirante de la prueba en MasterChef Celebrity 10 -un total de 3-, el dinero ha ido destino a Fundela, la fundación que se dedica a investigar la enfermedad del ELA. Y esto no es casual. La madre de Mariló murió de esta patología y eso marcó mucho la vida adulta de la presentadora. Ahora, Mariló ha querido acordarse de su madre dedicándole el entrante de su menú de la gran final.

El gran homenaje a su madre

"Le he llamado 'Huerta', porque homenajea a la huerta española, navarra y a la de mi madre. Y hoy que están aquí mis hijos, quiero que sepan también lo que hizo su abuela, que no la conocieron, pero que fue una mujer que dedicó su vida a sacar a sus hijos adelante. Ella salió de un orfanato donde la dejaron sus familiares después de morir sus padres. Vivíamos a las afueras de Estella, en un matadero, y mi madre con mi tío Luis hicieron una huerta que fue lo que nos dio de comer", explicó Mariló.

Y para rememorar y poner en valor aquella huerta, la ganadora de MasterChef Celebrity 10 elaboró una menestra de vanguardia con: tierra de puré de lenteja, aceituna negra en crumble, espárragos blancos y verdes, calabacín ahumado, salteado de patata bola y shot de guisantes con menta y mayonesa con ají. Y las buenas palabras de los jueces se sucedieron. Si Oriol Castro valoró "el sentido profundo del plato y sus contrastes y sabores", Samantha destacó "la complejidad técnica". Jordi cerró las valoraciones diciendo que hacer una versión compleja a partir de algo sencillo tiene mucho trabajo: "Has ensalzado la menestra. Hacer un plato que sorprenda en base a la hortaliza tiene mucho mérito".

Mariló sabe que su madre la está viendo, pase lo que pase. Y volvió a verbalizar cuál es uno de sus mayores deseos en lo que le resta de vida: " "Ojalá mis hijos me quieran como quise a mi madre".