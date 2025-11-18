'Qué decirte que no sepas': Juanjo y Masi hablan en exclusiva con Mariló tras su victoria en MasterChef Celebrity 10

Se acabó. No pudo ser. Juanjo Bona se ha quedado a un paso del duelo final de MasterChef Celebrity 10, que han protagonizado Mariló Montero y Miguel Torres. "Aunque no haya ganado, estoy muy contento de mi tercer puesto y de haber cumplido un sueño participando en el programa", explica el cantante en este nuevo episodio de Qué decirte que no sepas . Además, confiesa que por momentos se veía ganador. Con elegancia y buen perder, Juanjo llama a Mariló para felicitarle por su victoria. Junto a Masi, repasan con la ganadora cómo ha vivido su triunfo y cómo han reaccionado sus familiares al enterarse.

Masi, que quiere sentirse finalista de MasterChef, pide a Juanjo que juegue con ella a Sigue al chef. La dinámica es la misma que la del programa de TVE: el chef cocina, en este caso Juanjo, y la aspirante, Masi, tiene que recrear el mismo plato siguiendo sus instrucciones. ¿Conseguirá elaborar la maravillosa ensalada de canónigos, con ciruela, higos y nueces del tercer clasificado? Para decidirlo nos visita la mejor y más objetiva juez: Nieves, la madre de Juanjo.

Agradecimiento a las juanjistas En el repaso del último programa de MasterChef, Juanjo cuenta el caos que se produjo en la última prueba de exteriores. "Tengo unas fans muy fieles, se fueron llamando unas a otras y se lió muy gorda en Twitter y fuimos tendencia toda la tarde. Una de mis fans, Mimi, retransmitió la prueba para todas las juanjistas escondida entre arbustos y sus prismáticos", explica el artista, que aunque no consiguió la chaquetilla, tenía "el cariño de toda esa gente". Tras hacer balance de toda la temporada, Juanjo y Masi también lanzan propuestas de concursantes para la futura edición de MasterChef Celebrity. Juanjo señala que María Escarmiento y Natalia Lacunza serían buenas aspirantes; mientras que Masi apunta a Iban García como perfecto futuro aspirante: "Lo petaría. Tiene la energía de Torito pero sin hacer el péndulo". Como últimos nombres, mencionan a Chenoa y a Abril Zamora. Y como el videopodcast llega a su fin, Masi y Juanjo se dedican unas bonitas palabras, demostrando que tiene una gran relación profesional y personal. Antes del cierre, desvelan las pistas de la adivinanza que esconde a un compañero. Y no podía ser otra que la flamante ganadora: Mariló Montero.