Juanjo Bona celebra su cumple con Masi e Inés Hernand en 'Qué decirte que no sepas'

¡Juanjo Bona es finalista de MasterChef Celebrity 10! Y Masi ha querido dejar pasar la oportunidad de traer a Qué decirte que no sepas a una persona única para darle los mejores consejos de cara a la gran final. Esa persona es Inés Hernand, ganadora de la edición anterior. La icónica y multidisciplinar invitada ha dejado claro a Juanjo que tiene que seguir con "orden, cabeza y criterio" como hasta ahora y siendo él mismo. ¿Le funcionará esto en la prueba de seguir al chef?

Inés también ha tenido tiempo de repasar la convivencia con sus compañeros en su edición de MasterChef, donde su amistad con Cristina Cifuentes fue muy comentada: "Este programa es una oportunidad antropológica maravillosa. Yo guardo un recuerdo precioso y me restó de prejuicios".

Lo que no han podido evitar comentar del décimo episodio de MasterChef Celebrity es la visita de los familiares. En el caso de Juanjo, fue Martin, su pareja, quien llegó a las cocinas del programa para sorprender al artista. "Llevaba sin verle toda la grabación del programa. Por eso fue más emocionante. Entró disfrazado con unas barbas...mi pobre. Pero obviamente le reconocí. Fue muy bonito", ha explicado Juanjo. Inés también ha recordado cómo fue el momento en el que Guille, su chico, le sorprendió en el plató: "Me morí, me hizo mucha ilusión verle ahí con su camiseta negra".

Después de contar cómo Masi fue un año al Sonorama disfrazada junto a sus amigas para no ser reconocida, ha llegado el momento de la sorpresa a Juanjo. Inés y Masi han sacado una tarta para celebrar el 22 cumpleaños del cantante, que ha soplado las velas y pedido un deseo. Pero no ha sido la única sorpresa. Masi le ha puesto a Juanjo un video de felicitación de Abril Zamora, actriz y amiga de ambos. ¡Precioso! Todo esto ha dado pie a un divertido minijuego, donde los tres 'celebrities' han comentado las peores tartas de Internet. No tiene desperdicio. O sí.

Además, han comentado la salida de Parada, que se quedó a un paso de la gran final y han resultado una nueva adivinanza, que escondía a Masi tras las pistas. Por último, han contestado a las preguntas del público, donde han comentado qué harían si fueran un fantasma; y han señalado cuál es el plato que comen en casa, pero que no se atreven a probar fuera.

¡La semana que viene más!