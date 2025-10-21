'Qué decirte que no sepas': ¿Cómo es el horóscopo según Samantha Hudson?

Juanjo y Masi han cumplido su promesa. Los presentadores del videopodcast 'Que decirte que no sepas' prometieron arrancar este capítulo en inglés y lo han hecho como si de dos estrellas de las BBC se tratara. Sin embargo, ha habido una de cal y otra de arena. Ya que el cantante, como castigo por perder el reto de la semana anterior, tenía que traer un tupper de albóndigas para que Masi. Pero no ha sucedido. Eso sí, Juanjo ha compensado a su compañera con un inesperado regalo: tazas personalizadas de 'Que decirte que no sepas' creadas por su padre.

Tras la introducción, la alegría y la euforia ha estallado en plató con la entrada de Samantha Hudson, la invitada de esta semana. La artista ha repasado su paso por 'MasterChef Celebrity 6' recordando sus 'mejores' peores platos. Además, la polifacética cantante ha confesado cómo se prepara sus sesiones como DJ y ha hablado de 'Música para muñecas' -su último álbum- y la gira en la que está inmersa. Siempre dejando claro su afán reivindicativo.

En este capítulo, el concursante que se escondía detrás de la adivinanza ha sido Mala Rodríguez. Masi solo ha necesitado dos pistas para acertar, por lo que Juanjo ha considerado que era un buen momento para llamar a Mala. Y sí, esta vez ha respondido. Aunque para sorpresa de todos la rapera ha confesado que no tenía guardado a Juanjo en su agenda. ¡Muy fuerte!

Y de Mala han saltado a Parada, uno de los Celebrities que más juego nos está dando en esta décima temporada. Masi y Juanjo han entregado un formulario de acceso al Club de Fans Oficial de José Manuel Parada y, tras revisar la letra pequeña con su mánager, Samantha ha terminando firmando: "Señorita Sex Appeal González, el apellido de soltera". Una vez firmado -y sin posibilidad de salir del club- Masi ha leído 'Los 10 mandamientos del Paradismo'. Entre los pilares de esta forma de vida está la abundancia y el exceso en todas sus formas, amor sobre todas las cosas a Laura Valenzuela y predilección por los labios "carnosos".