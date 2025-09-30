Luto en 'Qué decirte que no sepas': Masi, expulsada de MasterChef Celebrity 10

De luto y con un velo negro cubriéndole la cara, llegó el anuncio: "Masi Cocinitas ha muerto". Así arranca el quinto programa de 'Qué decirte que no sepas' el podcast de MasterChef ya disponible en RTVE Play, RNE Audio, Spotify y YouTube. ¿El motivo del luto? Masi ha sido expulsada de MasterChef Celebrity 10. Juanjo Bona se queda sin su fiel amiga dentro del programa. ¿Lo superará?

Pero igual que en la vida, los momentos de tristeza hay que superarlos y para ello Juanjo y Masi utilizaron dos estrategias. La primera, activar la campaña #MasiRepescada para intentar que la presentadora vuelva a las cocinas de MasterChef Celebrity 10 en la repesca. Y la segunda, invitar a Rosa Benito, el positivismo hecho persona. Desde el primer día de 'Qué decirte que no sepas', sabíamos que este momento iba a llegar.

Tras repasar sus gustos en lo que ha cocina internacional se refiere, y ya con Rosa sentada con ellos, los tres explicaron cómo conectaron desde el inicio de las grabaciones de MasterChef Celebrity 10. Juanjo y Masi confiesan que para ellos Rosa siempre fue la mano donde agarrarse. En este sentido, Juanjo quiso profundizar con Rosa en sus creencias y en su forma de entender la vida. "Yo empecé en el 2015, tras pasar una época difícil. La madre de mi nieto me dijo que cuando me viera perdida memorizara Nam-myoho-renge-kyo y empecé a sentirme mejor. El dolor lo llevaba mejor. Esto es una filosofía que también seguía Tina Turner, que era budista", explica Benito.