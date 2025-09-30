Luto en 'Qué decirte que no sepas': Masi, expulsada de MasterChef Celebrity 10
- Juanjo y Masi invitaron a Rosa Benito para tratar de superar el luto
- Mira el cuarto programa del videopodcast de MasterChef Celebrity 10 en RTVE Play
De luto y con un velo negro cubriéndole la cara, llegó el anuncio: "Masi Cocinitas ha muerto". Así arranca el quinto programa de 'Qué decirte que no sepas' el podcast de MasterChef ya disponible en RTVE Play, RNE Audio, Spotify y YouTube. ¿El motivo del luto? Masi ha sido expulsada de MasterChef Celebrity 10. Juanjo Bona se queda sin su fiel amiga dentro del programa. ¿Lo superará?
Pero igual que en la vida, los momentos de tristeza hay que superarlos y para ello Juanjo y Masi utilizaron dos estrategias. La primera, activar la campaña #MasiRepescada para intentar que la presentadora vuelva a las cocinas de MasterChef Celebrity 10 en la repesca. Y la segunda, invitar a Rosa Benito, el positivismo hecho persona. Desde el primer día de 'Qué decirte que no sepas', sabíamos que este momento iba a llegar.
Tras repasar sus gustos en lo que ha cocina internacional se refiere, y ya con Rosa sentada con ellos, los tres explicaron cómo conectaron desde el inicio de las grabaciones de MasterChef Celebrity 10. Juanjo y Masi confiesan que para ellos Rosa siempre fue la mano donde agarrarse. En este sentido, Juanjo quiso profundizar con Rosa en sus creencias y en su forma de entender la vida. "Yo empecé en el 2015, tras pasar una época difícil. La madre de mi nieto me dijo que cuando me viera perdida memorizara Nam-myoho-renge-kyo y empecé a sentirme mejor. El dolor lo llevaba mejor. Esto es una filosofía que también seguía Tina Turner, que era budista", explica Benito.
La capitanía en Atapuerca
Volviendo a MasterChef, Juanjo, Masi y Rosa repasaron la capitanía que sufrió nuestra invitada, que tuvo que dirigir a su equipo en la visita a Atapuerca sin articular palabra, sólo con gestos y gruñidos, como si de un australopithecus se tratara.
A continuación, llegó el turno de las pistas para lograr descifrar la adivinanza de la semana: uno de los primeros encuentros con su pareja fue en albornoz; trabajó en Madrid, Grecia y Málaga; y MasterChef no es el primer talent show en el que participa. ¿Sabes de quién se trata? Pista extra: 'Por el amor de esa mujer'. Ya no hay duda. Miguel Torres era la celebrity a adivinar.
Para poner fin al episodio cuatro de 'Qué decirte que no sepas', Masi sorprendió con un divertido juego: debían partir una calabaza por la mitad haciendo que sus dos partes pesaran lo mismo. Rosa perdió el reto y cumplió con el castigo: comer chile picante en polvo.