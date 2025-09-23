La sorpresa de Valeria Ros a Juanjo Bona y Masi en 'Qué decirte que no sepas'

Juanjo Bona y Masi continúan su aventura en 'Que decirte que no sepas', el podcast de MasterChef ya disponible en RTVE Play, RNE Audio, Spotify y YouTube. Pero esta semana, la tercera, la pareja recibió una inesperada sorpresa: la llegada de Valeria Ros. Pero antes de eso, Juanjo y Masi hablaron sobre una de las peticiones que han llegado al programa a través de redes sociales: ¿presentarían juntos las Campanadas de 2026? "Ojalá ¿no?", preguntó Masi.

La humorista y aspirante de MasterChef Celebrity 10 flipó con el set de grabación: "Vaya garito. Me encanta este sitio", dijo Valeria nada más sentarse. A continuación mostró el pastel de milhojas con hojaldre que trajo para sorprender a sus compañeros, aunque rápidamente confesó que no lo había hecho ella. Los tres juntos rememoraron el momento viral de Valeria en el primer programa de MasterChef Celebrity 10 cuando les preguntó a Pepe, Samantha y Jordi si tenían restaurante.

¿Aficionados a la alta cocina? Antes de profundizar en el contenido de MasterChef Celebrity 10, Valeria, Masi y Juanjo debatieron sobre sus preferencias a la hora de comer y cenar fuera. "La alta cocina es una experiencia. Yo visité el restaurante Lasarte de Martín Berasategui en Barcelona junto a Ibai y un montón de gente más", reconoció Masi. Eso sí, los tres lanzaron una advertencia: "¡Cuidado con el maridaje!". Tras repasar entre todos la prueba de las neveras, llegó el momento de las pistas para lograr descifrar la adivinanza de la semana. Estudió magisterio, tiene relación con un piano y entrevistó a Dalí. ¿Ya sabes quién es? Efectivamente, José Manuel Parada.