Juanjo Bona y Masi se retan en una batalla de merengues en el segundo programa de 'Qué decirte que no sepas'

Tras el éxito del estreno de 'Qué decirte que no sepas' (disponible en RTVE Play, RNE Audio, Spotify y YouTube), Juanjo Bona y Masi Rodríguez vuelven con el segundo episodio, donde muestran la competitividad que llevan dentro retándose a una batalla culinaria. ¿Quién de los dos es capaz de hacer mejor un merengue? Pero eso llegó al final del episodio. Previamente, Juanjo y Masi repasaron el momento en el que Alejo Sauras ganó el pin de la inmunidad infiel en MasterChef Celebrity 10. El actor remontó para conseguir el premio después de superar un difícil momento al quedarse en blanco. Esto dio pie a que nuestra pareja de presentadores explicasen qué hacen ellos cuando se quedan en blanco en alguno de sus espectáculos.

Saltando de un tema a otro, Juanjo se detuvo para agradecer a su fandom todo el cariño recibido en el FesTVal de Vitoria. Mostró varios de los regalos que le dieron: desde un álbum de cromos personalizado a varios ramos de flores, pasando por una camiseta tuneada para la ocasión. Como ya se vio en el primer programa del videopodcast, la velocidad es una constante en la charla entre Juanjo y Masi. Pero para velocidad la de la anécdota que Juanjo recuperó: el mítico "va como un pepino" de Beatriz Pérez Aranda, presentadora del canal 24 horas. ¡Icónico!