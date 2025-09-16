Juanjo Bona y Masi se retan en una batalla de merengues en el segundo programa de 'Qué decirte que no sepas'
- Masi y Juanjo se enfrentan a juegos, pruebas, adivinanzas y nuevos retos en este nuevo capítulo de 'Qué decirte que no sepas'
- Mira el segundo programa del videopodcast de MasterChef Celebrity 10 en RTVE Play
Tras el éxito del estreno de 'Qué decirte que no sepas' (disponible en RTVE Play, RNE Audio, Spotify y YouTube), Juanjo Bona y Masi Rodríguez vuelven con el segundo episodio, donde muestran la competitividad que llevan dentro retándose a una batalla culinaria. ¿Quién de los dos es capaz de hacer mejor un merengue? Pero eso llegó al final del episodio. Previamente, Juanjo y Masi repasaron el momento en el que Alejo Sauras ganó el pin de la inmunidad infiel en MasterChef Celebrity 10. El actor remontó para conseguir el premio después de superar un difícil momento al quedarse en blanco. Esto dio pie a que nuestra pareja de presentadores explicasen qué hacen ellos cuando se quedan en blanco en alguno de sus espectáculos.
Saltando de un tema a otro, Juanjo se detuvo para agradecer a su fandom todo el cariño recibido en el FesTVal de Vitoria. Mostró varios de los regalos que le dieron: desde un álbum de cromos personalizado a varios ramos de flores, pasando por una camiseta tuneada para la ocasión. Como ya se vio en el primer programa del videopodcast, la velocidad es una constante en la charla entre Juanjo y Masi. Pero para velocidad la de la anécdota que Juanjo recuperó: el mítico "va como un pepino" de Beatriz Pérez Aranda, presentadora del canal 24 horas. ¡Icónico!
Definen a sus compañeros con una sola palabra
Centrados de nuevo en MasterChef Celebrity 10, Juanjo y Masi sacaron unas cartas con las caras de sus compañeros y uno a uno fueron definiéndoles en una palabra: ¿Valeria Ros? Risas; ¿Mariló? Serenidad; ¿Miguel Torres? Corrección; ¿Torito? Ruido; etc. No se guardaron ni una opinión. Era momento de mojarse. Y bien que se mojaron Valeria Ros y Rosa Benito. Ambas entraron por teléfono en este episodio y prometieron visitar el plató en próximos episodios.
Esta semana, las pistas de la adivinanza las lanzó Masi y no pudieron ser más random: un vínculo con Freddie Mercury y afición por el rugby. Pero Juanjo tiró de su privilegiada memoria para recuperar un mensaje del grupo de WhatsApp que tienen los celebrities, en el que Charo hizo una defensa a ultranza del rugby y sus valores. Eso, sumado al nombre del grupo donde cantaba Mercury, Queen, hizo que Juanjo diera con la respuesta correcta: Charo Reina. Ni en mil vidas nos hubiéramos imaginado a Charo y su arte con la zarzuela jugando al rugby. Pero la vida te sorprende todos los días.
Para cerrar el episodio y tras responder a la primera tanda de preguntas del público, llegó el momento de cumplir con lo prometido. Juanjo y Masi comenzaron a separar las claras de las yemas y se lanzaron a hacer un merengue lo más rápido posible. ¿El castigo para el perdedor? Volcarse su cuento encima de la cabeza. Por suerte para Masi, a pesar de que su merengue no quedó tan montado como el de Juanjo, pudo esquivar que la mezcla le cayera encima.