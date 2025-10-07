¿Cómo se prepararon Masi y Soraya para la repesca de MasterChef Celebrity 10?

Se confirma. Masi Rodríguez no volverá a MasterChef Celebrity 10. Se quedó muy muy cerca, pero Masi Cocinitas no volverá a nuestras vidas. Pero que no cunda el pánico que Masi tiene un plan: conquistarnos a través de sus pucheros. Porque bien que presume de ellos. Así arranca el quinto programa de 'Qué decirte que no sepas' el videopodcast de MasterChef Celebrity 10 ya disponible en RTVE Play, RNE Audio, Spotify y YouTube. Pero si la repescada es Soraya, todos somos un poco más felices.

Juanjo y Masi recibieron a la cantante con los brazos abiertos y Soraya explicó cómo vivió su regreso a las cocinas de MasterChef Celebrity 10, tras el 'truco de magia' de Jorge Luengo que le dejó fuera: "Lo más bonito fue cocinar con Masi al lado". Masi es y será nuestra fav siempre, pero la repesca de Soraya nos hizo muy felices. Y es que se lo merece todo después de una semana muy dura para ella. Según explicó, días antes a grabar la repesca su padre sufrió un infarto y no tenía la cabeza para la cocina. Celebramos que solo fuera un susto y que el padre de Soraya, Aka Paco, se recuperara.

Para continuar, Soraya abrió un melón importante. ¿Casarse sí o casarse no? "Yo me casé hace dos años y lo que veo es que hay que celebrar el amor. Pero una boda es mucha pasta. Con el dinero de una boda puedes dar la entrada para un piso. Con los problemas de alquileres y que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, ¿cómo vais a casaros?". Más claro imposible.