¿Cómo se prepararon Masi y Soraya para la repesca de MasterChef Celebrity 10?
- Juanjo y Masi charlaron con Soraya sobre todo lo que ha pasado dentro y fuera de MasterChef
- Mira el quinto programa de 'Qué decirte que no sepas' en RTVE Play
Se confirma. Masi Rodríguez no volverá a MasterChef Celebrity 10. Se quedó muy muy cerca, pero Masi Cocinitas no volverá a nuestras vidas. Pero que no cunda el pánico que Masi tiene un plan: conquistarnos a través de sus pucheros. Porque bien que presume de ellos. Así arranca el quinto programa de 'Qué decirte que no sepas' el videopodcast de MasterChef Celebrity 10 ya disponible en RTVE Play, RNE Audio, Spotify y YouTube. Pero si la repescada es Soraya, todos somos un poco más felices.
Juanjo y Masi recibieron a la cantante con los brazos abiertos y Soraya explicó cómo vivió su regreso a las cocinas de MasterChef Celebrity 10, tras el 'truco de magia' de Jorge Luengo que le dejó fuera: "Lo más bonito fue cocinar con Masi al lado". Masi es y será nuestra fav siempre, pero la repesca de Soraya nos hizo muy felices. Y es que se lo merece todo después de una semana muy dura para ella. Según explicó, días antes a grabar la repesca su padre sufrió un infarto y no tenía la cabeza para la cocina. Celebramos que solo fuera un susto y que el padre de Soraya, Aka Paco, se recuperara.
Para continuar, Soraya abrió un melón importante. ¿Casarse sí o casarse no? "Yo me casé hace dos años y lo que veo es que hay que celebrar el amor. Pero una boda es mucha pasta. Con el dinero de una boda puedes dar la entrada para un piso. Con los problemas de alquileres y que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, ¿cómo vais a casaros?". Más claro imposible.
El refranero de Juanjo Bona
Como no podía ser de otra manera, en este quinto episodio los mini juegos también aparecieron. Juanjo sacó un bingo, pero una versión muy peculiar. Cada número estaba asociado a una frase. Y el azar quiso que salieran el 21 y el 22 para reflexionar sobre sueños cumplidos, por cumplir y sus lemas de vida. Lo que derivó en multitud de refranes. Juanjo una vez más nos sorprendió y demostró que nadie se sabe más refranes que él.
Saltando al repaso del último capítulo de MasterChef Celebrity 10, Masi llamó por teléfono a David Amor, expulsado esta semana, para descubrir dos cosas: primero, que vive pegado a su bicicleta; y segundo, que vivió su salida "muy emocionado".
Para poner fin al episodio cinco de 'Qué decirte que no sepas', y tras desvelar que era Torito quien se escondía tras las pistas esta semana, Masi hizo de presentadora en un juego musical donde descubrimos que Unstoppable de Sia estaba inicialmente pensada para Demi Lovato o que Umbrella de Rihanna fue rechaza por Britney Spears.