'Qué decirte que no sepas': La adolescencia de Juanjo y Masi

Presumir de gastronomía de su tierra también es un gran homenaje a sus raíces, y por eso Juanjo y Masi han empezado el noveno episodio de Qué decirte que no sepas con un mantecado de Antequera en la boca. "Somos muy defensores de nuestras comunidades autónomas. Viva Andalucía y Viva Aragón", ha destacado Juanjo. A partir de aquí, y con motivo de la prueba de MasterChef Celebrity 10 donde pudimos ver fotos de la adolescentes de los aspirantes, Juanjo y Masi ha repasado cómo fueron esos años en su vida. Y ambos han coincidido en algo y es que la adolescencia les forjó para ser quienes son ahora: "No nos arrepentimos de nada".

Después de ver varias fotos de mini Masi, llegaba el momento del primer mini juego en el que nuestros presentadores han tenido que emparejar fotos actuales de famosos con fotos de cuando eran pequeños: Abraham Mateo, Chenoa, Rosalía, Amaia Montero, Manuel Carrasco y David Beckham, entre ellos. Y tras el juego, la adivinanza, con las siguientes pistas: su padre fue fotógrafo taurino, debutó en televisión en 2013 y ha dado las Campanadas en La 1. ¿Lo sabes? Masi sí. Era nuestro querido Pepe Rodríguez el que se escondía tras las pistas.

Tras comentar la importancia de las amistades, sobre todo para quien vive fuera de su lugar de origen, ha tocado repasar la prueba donde los amigos de los aspirantes hicieron de comensales. Ruslana y La Pija y la Quinqui formaron la mesa de Juanjo, que se alegró mucho de verles a pesar de que tras catar todos los platos no acertaron su plato. Masi ha explicado a quién hubiera llevado: "A Xuso Jones, a Tamara GR y a Ibán García". Súper mesa, la verdad.