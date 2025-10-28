'Qué decirte que no sepas': ¿Cómo celebran Juanjo y Masi la fiesta de Halloween?

¿Halloween sí? ¿Halloween no? Con este debate comienzan Juanjo y Masi el octavo programa de 'Que decirte que no sepas', el videopodcast de MasterChef. Con dos máscaras perfectas para la ocasión, el cantante y la actriz y presentadora dan paso al "invitado" del día: un esqueleto al que bautizan como "Activa". Con las presentaciones hechas, Juanjo explica cómo celebraba Halloween en su pueblo; mientras que Masi suelta su 'unpopular opinion': "No me gusta Halloween, chicos. No lo celebro".

Tras un giro de guion, y con el esqueleto muy presente, Juanjo y Masi abren otro debate, uno más inesperado que nunca: incineración o entierro tradicional. "Yo quiero donar órganos y que me incineren", reconoce Masi. Juanjo no lo tiene tan claro, pero sí descarta la incineración. Desde luego, en este podcast cabe cualquier tipo de conversación. Pero para darle una vuelta al episodio, y volver a las risas, Masi explica el juego que tenían por delante. Con los ojos vendados, cada uno de ellos tiene que tocar tres ingredientes y adivinar de cuál se trata. Desde chuches mojadas, hasta salsa de mostaza, pasando por tomate picado o brócoli. La frase más escuchada durante el juego: "Pero, ¿Qué coj**** es esto?". Y risas, muchas risas. Diversión asegurada.

Para la adivinanza del día, Masi tiene una sorpresa. Juanjo se ha adivinado a sí mismo. Y con la primera pista ha sido suficiente: "Conozco ya la cabecita del guionista". No se le escapa una.