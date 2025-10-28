'Qué decirte que no sepas': ¿Cómo celebran Juanjo y Masi la fiesta de Halloween?
¿Halloween sí? ¿Halloween no? Con este debate comienzan Juanjo y Masi el octavo programa de 'Que decirte que no sepas', el videopodcast de MasterChef. Con dos máscaras perfectas para la ocasión, el cantante y la actriz y presentadora dan paso al "invitado" del día: un esqueleto al que bautizan como "Activa". Con las presentaciones hechas, Juanjo explica cómo celebraba Halloween en su pueblo; mientras que Masi suelta su 'unpopular opinion': "No me gusta Halloween, chicos. No lo celebro".
Tras un giro de guion, y con el esqueleto muy presente, Juanjo y Masi abren otro debate, uno más inesperado que nunca: incineración o entierro tradicional. "Yo quiero donar órganos y que me incineren", reconoce Masi. Juanjo no lo tiene tan claro, pero sí descarta la incineración. Desde luego, en este podcast cabe cualquier tipo de conversación. Pero para darle una vuelta al episodio, y volver a las risas, Masi explica el juego que tenían por delante. Con los ojos vendados, cada uno de ellos tiene que tocar tres ingredientes y adivinar de cuál se trata. Desde chuches mojadas, hasta salsa de mostaza, pasando por tomate picado o brócoli. La frase más escuchada durante el juego: "Pero, ¿Qué coj**** es esto?". Y risas, muchas risas. Diversión asegurada.
Para la adivinanza del día, Masi tiene una sorpresa. Juanjo se ha adivinado a sí mismo. Y con la primera pista ha sido suficiente: "Conozco ya la cabecita del guionista". No se le escapa una.
Prueba de exteriores en el Orgullo de Madrid
Con motivo de la visita del astronauta Pedro Duque a 'MasterChef Celebrity 10', Juanjo y Masi hablan de la vida extraterrestre y del más allá. ¿Hay vida fuera de nuestro planeta? "Si el universo es infinito, ¿por qué somos los únicos que nos hemos desarrollado?", expresa Masi.
Y tras el viaje espacial, toca poner los pies en la tierra de nuevo, para hablar de la prueba por equipos celebrada en el Orgullo de Madrid. "Somos aliades del colectivo. 'Girls and gays'. Nuestro target. El Orgullo es una reivindicación", destacan contundentes ambos.
De hecho, Juanjo cuenta que dio el pregón el año de su salida de OT junto a Martín, Chiara y Violeta. Masi no duda y aprovecha su altavoz para criticar a todos aquellos que, frente al día del Orgullo, preguntan por el día del hetero: "Los colectivos que cuentan con un día de reivindicación, es porque sufren o han sufrido algún tipo de discriminación".
Después de despedirse de Mala Rodríguez, expulsada en el último programa de MasterChef Celebrity 10, Juanjo enseña los vídeos con los que Masi se hizo popular en redes sociales, versionando temas de rap. Además, nuestros presentadores favoritos se retan a una batalla de gallos. ¿Quién lo hace mejor? Lo que está claro es que nos han regalado el mejor momento de este episodio.
