RTVE y la Oficina Municipal de Radio y Televisión de Pekín exploran vías de colaboración en innovación y contenidos digitales

RTVE ha recibido la visita de una delegación de la Oficina Municipal de Radio y Televisión de Pekín, interesada en conocer de primera mano el funcionamiento del modelo público audiovisual español y los proyectos que la Corporación está desarrollando en el ámbito digital.

Por parte de RTVE participaron Gema Sánchez Moreno, directora de Programación de RTVE Play; Xavier Obach, product manager de RTVE Noticias Digital; y Manuel Zotano, director del Área de Sistemas e Innovación.

La delegación china estuvo encabezada por Wei Jiang, subdirectora de la Oficina Municipal de Radio y TV de Pekín, junto a responsables de planificación, desarrollo, innovación y asuntos internacionales de la Administración Nacional de Radio y Televisión y de la Academia de las Ciencias de la Radiodifusión.

Las dos delegaciones durante la reunión RTVE Alianzas

Durante la reunión, Gema Sánchez presentó la evolución de RTVE Play, desde sus inicios con “A la Carta” en 2008 hasta su consolidación actual como plataforma de referencia. Explicó las nuevas funcionalidades, como el registro gratuito de usuarios y la herramienta “Participa”, que permite elegir entre distintos contenidos interactivos. RTVE Play cuenta actualmente con 11 millones de usuarios únicos al mes y más de 12 millones de registrados, cifras que despertaron gran interés entre los visitantes.

“RTVEPlay cuenta con 12 millones de usuarios registrados“

Los representantes chinos se interesaron especialmente por el funcionamiento internacional de RTVE+, versión de la plataforma para el exterior, y por el reciente cambio normativo que permite la inclusión de publicidad en los medios digitales de RTVE.

El encuentro también sirvió para compartir perspectivas sobre los nuevos hábitos de consumo audiovisual, especialmente entre el público joven. Mientras que los responsables chinos se centraron en el segmento de los veinteañeros, RTVE destacó la importancia de mantener un equilibrio y seguir atendiendo a una audiencia más amplia, cuya media de edad ronda los 45 años.

La delegación de Pekín ofreció además dos producciones propias —una serie de ficción sobre turismo y un documental gastronómico— que cedieron gratuitamente para su posible inclusión en la web de RTVE.

Por su parte, Xavier Obach detalló la integración de contenidos digitales en los informativos y los excelentes resultados del canal de YouTube de RTVE Noticias, que en 2024 superó los 150 millones de visualizaciones, la mitad procedentes del extranjero.

Las dos delegaciones durante la reunión RTVE-Alianzas

Finalmente, Manuel Zotano presentó los proyectos más recientes de la Corporación en el campo de la inteligencia artificial, como el sistema de transmisión en tiempo real de 65 canales de audio, el proyecto Grafo para acceder al archivo audiovisual y el uso de IA en la verificación de contenidos.

La reunión concluyó con una invitación por parte de la delegación china a visitar Pekín para seguir explorando posibles vías de colaboración, especialmente en los ámbitos de la innovación tecnológica y la inteligencia artificial.