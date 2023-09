'Va de verd' és el programa de RTVE Catalunya dedicat a les plantes. Presentat per Maria Gómez i dirigit per David Ruiz, s'emet els diumenges a La 2.

'Va de verd' dedica el programa d’aquesta setmana a les algues i les plantes aquàtiques. Sabíeu que tenen infinitat d’aplicacions? Per exemple, algues per elaborar teixits i peces de roba, com fa la jove emprenedora Xènia Rosales al seu taller de Mataró. Pel que fa a la posidònia oceànica està en retrocés per culpa de la contaminació i del fondeig d’embarcacions de gran tonatge.

A qui no li agrada fer un bany a una platja d’aigües transparents? La responsable de què el mar tingui aquesta tonalitat és una planta, la posidònia oceànica. Se la coneix també com el pulmó de la Mediterrània. Per admirar-la de ben a prop, la María Gómez es capbussarà al litoral de Formentera. Ho farà de la mà de la Noelia Hernández, directora de conservació de l'associació Vellmarí, l’entitat vetlla per la conservació de la posidònia oceànica.

A més de conèixer millor aquesta espècie vegetal crucial per a la biodiversitat, també n’admirarem d’altres amb en Javier Asensio, tècnic de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera, i apassionat de la natura.

També visitarem la seu de Naturitas, on la Clàudia Diviu ens explicarà les aplicacions dermatològiques de les algues, i com són de beneficioses fins i tot per a les nostres mascotes i les plantes de casa.

Aquesta setmana a 'Va de verd' comptarem amb els consells dels 'molys' del programa: Fermín Fernández Saá i la Meli López, d’Algamar, que ens explicaran els beneficis per a la salut de consumir algues, i ens donaran un grapat de receptes delicioses; la Montse Estruch, del restaurant El Cingle, ens cuinarà també un salmorejo amb flor de tulbaghia; l’Anna Codina ens farà unes arracades de flors; i el mallorquí Guiem Cassellas ens mostrarà el procés de recol·lecció i assecat de la llata.