La sequera, reptes i solucions, aquesta setmana a 'Va de verd'

'Va de verd' és el programa de RTVE Catalunya dedicat a les plantes. Presentat per Maria Gómez i dirigit per David Ruiz, s'emet els diumenges a La 2.

'Va de verd' dedica el programa d’aquesta setmana a la sequera, i ens proposa encarar aquest problema per assegurar la supervivència dels nostres cultius i aprofitar fins l’última gota d’aigua de la nostra llar.

Per a alguns ja forma part del seu estil de vida, l’Aline Van Moerbeke i el Juan Pedro Franco, són una parella de permacultors que tenen instal·lat a casa seva un sistema integral de reutilització d’aigües residuals: SIRAR.

La María Gómez s'ha desplaçat fins a Collserola per visitar la Masia de Can Soler on hi ha trobat un hort ple de cultius i plantes resilients a la manca d’aigua.

Descobrirem a 'Va de verd' nous horitzons per encarar el dèficit hídric al sector de l’agricultura. A Lleida, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) han posat en marxa sistemes de reg més precisos per tal d’economitzar l’aigua. A Badalona, en canvi, investigadors del Sea Water Irrigation Systems plantegen la possibilitat d’aprofitar l’aigua de mar per a regar plantes i cultius.

Algunes solucions també estan a les nostres mans. L’Iván Vázquez (@LahuertadeIván) i el Marc Miralles (@huerto_ecologico.marc), per exemple, ens explicaran dos sistemes de reg que podem començar a posar en pràctica a casa. Des de Colòmbia, Ricardo Alba, director general d’EkoGroup H20+ ens presenta un nou sistema de recollida d’aigua de la pluja.

I comptarem com és habital amb els consells dels 'Molys' per donar-nos un cop de mà. Si tenim un hort urbà en Pol Gelpí @horturbaalbalco, ens explicarà com gestionar l’aigua i evitar pèrdues, la Cesca dos Santos @cuinasaludablecesca ens ensenya, pas a pas, com fer una conserva de remolatxa agredolça, mentre que el Jesús Valera @biologus_ambientalensis, ens farà cinc cèntims sobre com buscar bolets... ara que s’apropa la temporada!