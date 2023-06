Àrees d'activitat

RTVE Instituto (RTVEin) és una plataforma global de formació presencial i en línia especialitzada en el sector audiovisual. Actualment, compta amb una oferta formativa que incorpora quatre cicles de grau superior de la família professional d’imatge i so, cursos monogràfics especialitzats i màsters dirigits al sector audiovisual en els que col·laboren diverses universitats públiques.

A més, imparteix formació diversa en l’àmbit de la comunicació a empreses i institucions. Els mitjans tecnològics i l’equip docent de RTVE Instituto, format en la seva majoria per professionals de la Corporació RTVE amb àmplia experiència acadèmica i professional, són la seva millor garantia i símbol de prestigi.

Més de 50 anys formant professionals



RTVE Instituto va sorgir de la necessitat de formar, tant el personal tècnic, com de producció i realització, en unes tecnologies que eren totalment desconegudes en els primers anys de la televisió a Espanya. En els seus inicis, la pròpia plantilla de RTVE era, alhora, professorat i alumnat i compartia amb els seus col·legues les experiències quotidianes.

Aquesta iniciativa aviat va donar peu a formalitzar i recollir tot aquest coneixement en uns petits cursos que van començar a impartir-se el 1964. Així va néixer el Servei de Formació de RTVE, que va arrencar amb cursos abreujats de realització, conferències sobre tècniques de guió i gestió administrativa, així com seminaris sobre matèries relacionades amb la televisió.

El 1967 es crea l’Escola Oficial de Ràdio i Televisió i s’inaugura l’edifici on s’instal·la definitivament el 12 de novembre d’aquell mateix any, tot i que els primers alumnes van arribar el març de 1968. El decret fundacional assenyala que té la missió d’impartir les ensenyances necessàries per a la capacitació professional, així com impulsar el progrés tècnic, artístic, cultural i educatiu de la radiodifusió i televisió.

El 1975, l’Escola passa a denominar-se Instituto RTVE. Les instal·lacions han estat sempre a la Dehesa de la Villa, a la Ciudad Universitaria de Madrid. Aquest lloc ha estat seu de diverses institucions relacionades amb el món audiovisual, com l’ Escola Oficial de Cinematografia i la Filmoteca Nacional. I el 2023, amb el seu salt cap a una plataforma global de formació, passa a anomenar-se RTVE Instituto (RTVEin).