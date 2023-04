'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler conversarà amb parlarà amb Rosa Romero, és enginyera de Telecomunicacions, pilot de motos i copilot de ral·lis. Coneixerem d'on li ve aquesta afició al motor i com concilia la seva vida familiar amb el calendari de competicions, o el Ral·li Dakar, on participa des de fa uns anys.

Sempre li ha agradat fer esport, i afegeix que ho ha intentat transmetre als seus tres fills.

Amb 18 anys va aconseguir la seva primera moto: una 'Merlin Nómada 600'. Va començar a competir en la disciplina enduro el 1994 quan no existia la categoria femenina. Recordarà a 'Noms propis' que feia el mateix recorregut i amb les mateixes condicions que la categoria masculina. Per a ella, acabar una carrera ja era una gran notícia.

Rosa Romero ha participat a 10 edicions del Dakar, set d'elles en moto RTVE CATALUNYA

Al 2006, després del naixement de la seva segona filla, va participar al seu primer Dakar, n’ha fet de, set de les quals en la categoria de motos. La Rosa és d’Osona on sempre hi ha hagut molta afició pel motor. I potser per aquest motiu va conèixer al seu marit, el pilot Nani Roma, amb qui ha coincidit en múltiples ocasions al Dakar.

Rosa Romero explicarà temes personals i sobre la seva relació amb les motos RTVE CATALUNYA

Aquests darrers anys ha participat de copilot en la categoria de cotxes. I en l’última edició, sense el Nani, que es va retirar durant un temps a causa d’un càncer. Afirmarà que ha estat un any difícil i que la seva prioritat va ser estar al seu costat.

Rosa Romero ens explicarà com és ser dona en un món encara molt masculinitzat i també coneixerem la seva vessant humana, familiar i aventurera.