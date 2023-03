Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 2023 afegeixen al seu palmarès el veredicte de les Roses de Sant Jordi, que en aquesta 67a edició han recaigut en les pel·lícules 'Alcarràs', participada per RTVE, i 'Argentina, 1985'.

'Alcarràs' ha obtingut la Rosa de Sant Jordi a la millor pel·lícula espanyola. Participada per RTVE, explica la història dels Solé, una família pagesa a punt de ser desnonada de les terres que conreen per donar pas a un parc solar, un negoci pròsper, que acabarà amb la tradició familiar de la pagesia. Carla Simón dirigeix el film, rodat en localitzacions reals i amb intèrprets no professionals. Amb ella, Simón es va convertir en la primera dona a guanyar l'Os d'or del Festival Internacional de Cinema de Berlín. Va representar Espanya en la cursa dels Oscar i va aconseguir cinc Premis Gaudí.

La Rosa de Sant Jordi a la millor pel·lícula estrangera ha estat per a 'Argentina, 1985'. La cinta de Santiago Mitre, protagonitzada per Ricardo Darín y Peter Lanzani, explica la història real dels fiscals Strassera i Ocampo, que malgrat les pressions van portar a judici els caps de la dictadura militar argentina.

Amb aquests guardons ja està complet el palmarès de la 67a edició dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia, que es lliuraran el 25 d'abril en una gala celebrada al Teatre Lliure.