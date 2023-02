El cineasta José Luis Garci ha estat reconegut per la seva Trajectòria en la 67a edició dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia. Director, productor, guionista i crític literari va presentar durant 10 anys el programa de divulgació '¡Qué grande es el cine!' a La 2 de RTVE i va ser el primer director espanyol a obtenir un Oscar l’any 1983 per 'Volver a empezar' . El guardó és un homenatge a la seva figura com a cineasta i divulgador.

Nascut a Madrid el 1944, José Luis Garci va descobrir el cinema de ben petit i s'hi va sentir fascinat. Els seus primers treballs en el món del cinema van ser com a guionista, amb col·laboracions amb Antonio Mercero i José Luis Dibildos, entre altres. L'etapa com a director va començar el 1975 i ben aviat va aconseguir l'èxit; va ser el 1977 amb 'Asignatura pendiente', escrita juntament José María González-Sinde. L'any següent va estrenar 'Solos en la madrugada' i va completar la trilogia amb 'Las verdes praderas'.

La seva passió per la novel·la negra el va portar a dirigir 'El crack' el 1981. L'any següent va dirigir 'Volver a empezar', una reflexió sobre l'exili que, malgrat no triomfar a les sales, li va valer l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa ara fa 40 anys. No és l'única ocasió que Garci ha estat nominat a aquest premi, les històries 'Sesión de tarde' (1984), 'Asignatura aprobada' (1987) i 'El abuelo' (1988) van optar també al premi de Hollywood.

Encarna Paso, José Luis Garci i Antonio Ferrandis amb l'Oscar per 'Volver a empezar' RTVE

El cinema de Garci també ha estat reconegut amb el premi Goya com a director per 'Asignatura aprobada' (1988) i té el Premi Nacional de Cinematografia (1992) i la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts (1997).

En la seva trajectòria destaca la part de divulgació cinematogràfica, coneguda sobretot pel programa '¡Qué grande es el cine!', que va presentar a La 2 de RTVE entre el 1995 i el 2005. L'espai, molt seguit i valorat, va ensenyar al gran públic a estimar el cinema clàssic amb l'emissió i anàlisi de les millors obres cinematogràfiques.

El programa '¡Qué grande es el cine!' es va emetre entre el 1995 i el 2005 RTVE

Membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Ferran i l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood, els Premis Sant Jordi de Cinematografia han volgut distingir José Luis Garci per la seva trajectòria com a cineasta i divulgador del setè art.