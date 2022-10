Clan pone en marcha tres nuevas campañas para animar a los niños y niñas a disfrutar del Día de la Ópera (25 octubre), recordarles el Día Mundial de la Niña (11 de octubre), y para concienciarles sobre la pobreza y el hambre en el mundo. Las campañas se podrán seguirse en televisión, así como en la web, la app y las redes sociales del canal. Y también llega este mes la serie ‘Dupi’.

Entre el 16 y el 21 de octubre, el canal infantil ofrecerá 10 piezas, dirigidas edades preescolar e infantil, para concienciar sobre la pobreza y el hambre en el mundo e informar sobre cómo no derrochar la comida.

Estreno de ‘Dupi’

Destinada al público preescolar, el 10 de octubre llega ‘Dupi’, una nueva serie coproducida por Clan y protagonizada por un muñeco de trapo al que solo pueden ver con vida los niños. Desde su hogar en el estante más escondido de una tienda, Dupi se embarca cada día en una nueva aventura. Cada capítulo es una historia sobre pequeños-grandes dilemas de la vida cotidiana de los más pequeños.

Dupi no ve nada como un problema; todo lo que encuentra lo convierte en una aventura. Gracias a su curiosidad y a sus ganas de aprender, disfruta de todo. En el mundo de Dupi no hay problema que no tenga solución.