Com viure l'estiu sense complexos?

'Obrim fil' és el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a la mitjanit a La 1.

'Obrim fil' planteja aquesta setmana com prepara la gent els seus moments de descans i si hi estaran molt pendents dels complexos durant l'estiu.

Per començar, Xavier Sardà entrevista Judit Martín, actriu i humorista, per a qui aquest estiu 'serà una bacanal'. Complementarà el tema entrevistant Mireia Muñoz, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Afirma que ens creem falses expectatives respecte a les vacances, i que l'estiu fa pujar la libido i 'és una prova de foc per les parelles'. També entrevistarà els còmics Txabi Franques i Santiago Segura.

Xavier Sardà, al set del programa 'Obrim fil' RTVE CATALUNYA

Ana Boadas i Xavier Sardà comptaran amb els analistes i col·laboradors Màrius Carol, Lorena Vàzquez, Estel Solé i Xavier Pérez Esquerdo.

Ana Boadas al plató d''Obrim fil' RTVE CATALUNYA

Ana Boadas presentarà el testimoni de Xano Porti, que practica el nudisme a la platja sense complexos des de fa 40 anys. I veurem els secrets més divertits dels 'bolos' d'estiu de 'La salseta del Poble Sec'. També coneixerem el testimoni de Nadine Romero, tiktoker que no li importa estar grassa a l'estiu, ella 'gaudeix de l'estiu, pesi el que pesi'.

'Obrim fil' és el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a la mitjanit a La 1.