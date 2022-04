'La masacre de Bucha', en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ abre esta semana su página de actualidad con la masacre de Bucha y analiza esta barbarie de la mano de expertos. El programa también abordará el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente del Partido Popular, además de poner el foco de atención en las personas que tienen dificultades para comunicarse con la palabra, a raíz del anuncio del actor Bruce Willis.

‘Distintos pero capaces’

El anuncio del actor Bruce Willis de que padece afasia ha puesto de relieve los problemas con los que se enfrentan las personas que tienen dificultades para comunicarse con la paralabra.

‘Informe Semanal’ profundiza en casos como el de Mayte García Illana, que tiene parálisis cerebral. Sus dificultades para hablar, no le han impedido estudiar dos carreras y superar muchas barreras, pero no consiguió que le dejaran abrir una cuenta en un banco que no era el suyo habitual. No la entendían, le dijeron.

Ahora asiste a un nuevo hito. La legislación española ha reconocido la igualdad jurídica a las personas con discapacidad. Es un cambio radical que conlleva revisar miles de incapacitaciones judiciales. Obliga también al reconocimiento efectivo de los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos que utilizan las personas con discapacidad.

En España hay 200.000 personas con parálisis cerebral y un tercio de ellas están incapacitadas judicialmente. La asociación Aspace quiere levantar esa medida a 7.000 personas y revisar las condiciones en otros 40.000 casos.