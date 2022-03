'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els diumenges a La 2 de RTVE Catalunya.

L''Helvètica' d'aquesta setmana parlarà sobre la relació entre disseny i mobilitat. Veurem com ha canviat la manera de moure’ns i quins poden ser els mitjans de transport que ens portaran al futur.

Per començar, la Flora Saura visitarà l'escola Superior de Disseny, IED Barcelona. Amb Jesús Iglesias, dissenyador i director dels estudis de Disseny de Transport de l’IED, coneixerem quines són les motivacions principals dels seus alumnes, i els nous projectes enfocats a la problemàtica mediambiental, un tema clau en la projecció de mobilitat del futur.

L'Òscar Dalmau i Ferran Medall, restaurador de motos Vespa històriques RTVE CATALUNYA

'Òscar Dalmau s'interessa pel disseny de les motocicletes clàssiques. I és que es trobarà amb Ferran Medall, un restaurador de motos Vespa històriques, amb qui recordarà algunes anècdotes d'aquest model clàssic i alhora mític de motocicleta.

D'alta banda, la Flora Saura ha visitat el Design Lab de Casa Seat. Amb en Jordi Font aprendrem que per començar a dissenyar un automòbil, a més d’inspiració, s'ha de tenir en compte altres factors com la llum o els colors i ens explicarà que, abans del 3D, tots els dissenys de cotxes sempre comencen en 'paper i llapis'.

La Júlia Solans en un moment de l'entrega de guardons RTVE CATALUNYA

Per parlar de les bicicletes elèctriques, visitarem l'estudi Ànima, coneixerem amb el seu fundador, Diego Quiroga, diferents models de motos, tricicles infantils, patinets i el seu producte estrella, Oohbike: una bicicleta elèctrica guanyadora del premi Delta de disseny 2020. Fabricada amb impressió 3D, dissenyada i fabricada a Barcelona seguint un model sostenible i de baixes emissions, amb rodes que no es punxen, una cadena que no cal engreixar i una roda davantera sense radis.

I la secció de la Júlia Solans d'aquesta setmana es convertirà en una entrega de guardons, els Premis 'En què estaves pensant' de disseny automobilístic, on farà un interessant repàs per models estrafolaris o incomprensibles de la història de l’automòbil.