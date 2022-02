'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els diumenges a La 2 de RTVE Catalunya.

L''Helvètica' s'interessa aquesta setmana per la fotografia i els punts de contacte que té amb el disseny. Tractarà sobre disseny amb imatges i plantejarà com ens ha canviat el dia a dia, quan sortim al carrer i portem sempre una càmera a la butxaca.

El programa parlarà dels canvis experimentats per la fotografia. Per una banda, la Flora Saura ha assistit a una classe del Màster de Fotografia i Disseny d'Elisava per entrevistar el seu professor i director, Pedro Vicente. Conversarà amb ell per conèixer el tipus d'alumnat que s'interessa actualment per la fotografia i de la fotografia aplicada al disseny.

Pedro Vicente és Doctor en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València RTVE CATALUNYA

El programa ha visitat també el Museu Can Framis de la Fundació Vila Casas per entrevistar Joan Fontcuberta. Aprendrem amb la seva conversa sobre els canvis experimentats per la fotografia i com defineix el món que ens envolta.

I l'Òscar Dalmau conversarà amb el fotògraf Ricardo Miras. El 1986, va obrir el seu estudi a Barcelona i es va dedicar a la fotografia editorial. És un conegut retratista en l'àmbit nacional que ha fotografiat famosos del nivell de Will Smith, Jaqueline Bisset, Inés Sastre, o Pau Gasol, entre d'altres. En els darrers anys s'ha especialitzat en fotografia publicitària.

Òscar Dalmau i Ricardo Miras, especialista en fotografia publicitària RTVE CATALUNYA

L'hotel REC de Barcelona, al Born, és la següent localització, on la Flora es trobarà amb la Bea Schulze, fotògrafa especialitzada en arquitectura i disseny d'interiors. La fotògrafa explicarà que no només el disseny gràfic fa ús de la fotografia, sinó que pot aplicar-se a disciplines com l'arquitectura o el disseny d'interiors. Comptarà també amb la visita de Xavier Franquesa, director creatiu que ens parlarà del projecte de decoració de l'hotel.

La Júlia Solans se centrarà en el collage. Des de l'univers dadà, a l'art punk fins a arribar a la figura de David Carson; el dissenyador que va fer del collage la seva carta de presentació i que va marcar l'estètica del disseny dels 90.