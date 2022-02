El disseny infantil, aquest diumenge a 'Helvètica'

'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els diumenges a La 2 de RTVE Catalunya.

El programa 'Helvètica' es posa a l’alçada dels més menuts per parlar del disseny fet a la seva mida. Acompanyarem la Flora Saura a conèixer la il·lustradora Anna Llenas, creadora d’un monstre que canvia de color segons les seves emocions. Comprovarem com el disseny pot fer més agradable un espai tan sensible com un hospital infantil, de la mà de Rai Pinto Studio.

L’Òscar Dalmau ens obrirà les portes de la seva biblioteca particular per ensenyar-nos autèntics tresors en forma de llibre il·lustrat. A més veurem que en un parc de Barcelona hi pot aparèixer una balena gegant acompanyats del seu creador, Jordi Queralt Suau.

La Júlia Solans per la seva banda, parlarà de la figura d’Alma Siedhoff-Buscher, dissenyadora de la Bauhaus i creadora de joguines que, encara avui, es poden trobar a qualsevol calaix infantil. Tot, amb el sol propòsit de confirmar que el món dels petits és ple de bon disseny.