'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els diumenges a La 2 de RTVE Catalunya.

L''Helvètica' s'interessa aquesta setmana en saber com el disseny ens permet representar les dades visual i gràficament per entendre el món que ens envolta.

Per endinsar-nos en el tema, la Flora Saura entrevista Jordi Català, un dels pioners de la infografia periodística del nostre país. Aprendrem també com la interactivitat ha revolucionat la visualització de dades amb Xaquín González i comprovarem com les dades poden transformar-se en experiències que emocionin amb els projectes de Domestic Data Streamers.

Òscar Dalmau i Jaime Serra durant l'entrevista RTVE CATALUNYA

L’Òscar Dalmau parlarà amb Jaime Serra, que ens descobrirà com qualsevol fet quotidià pot veure’s a través del prisma de la infografia. Coneixerem Clara Penín, infografista que ens guiarà a través de tot el procés per crear una bona visualització de dades.

Júlia Solans analitzarà la revolució gràfica de les dades RTVE CATALUNYA

Per acabar, la Júlia Solans ens descobrirà alguns moments històrics on la visualització gràfica de dades va suposar tota una revolució, com la creació del primer mapa modern de metro del món.